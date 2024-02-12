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Зіркова прем'єра документальної стрічки "Довга доба" Алана Бадоєва в Києві (фоторепортаж)

Хто з відомих українських зірок побував на презентації документальної стрічки "Довга доба" Алана Бадоєва
Фото: Пресс-служба Алана Бадоева | Група Tvorchi

24 лютого в Україні виповнюється два роки від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Саме цього дня цього року українцям презентують документальний фільм "Довга доба". Минулий вікенд ознаменувався аншлагами.

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Документальний фільм "Довга доба", який уже незабаром покажуть на телебаченні, презентували в столиці. Подія відбулася в п'ятницю, 9 лютого. На прем'єрі побував журналіст Фокуса.

Анна Трінчер, Микита Добринін, Алан Бадоєв, Оля Полякова, Михайло Ясинський, Маша Полякова Fullscreen
Анна Трінчер, Микита Добринін, Алан Бадоєв, Оля Полякова, Михайло Ясинський, Маша Полякова

Фільм знятий за режисурою Алана Бадоєва у співпраці з каналом 1+1 — це хроніка подій в Україні після 24 лютого 2022 року (день початку повномасштабної війни в Україні). У сюжеті стрічки реальні історії людей зняті на їхні телефони в умовах перших днів війни. Фактично сценарій фільму "Довга доба" написали самі українці, адже кожен охочий міг долучитися до процесу зі своєю історією, а Алан Бадоєв став тією людиною, яка лаконічно поєднала кожну з цих історій в одне ціле.

Дмитро Гордон, Наталія Могилевська фото Fullscreen
Дмитро Гордон, Наталія Могилевська
Група Tvorchi, Євген Філатов Fullscreen
Група Tvorchi, Євген Філатов

Окрім історичної місії режисер фільму заклав в основу стрічки можливість зібрати якнайбільше фінансової підтримки на потреб реабілітації військовослужбовців ЗСУ, які з перших днів війни і дотепер захищають державу.

Оля Полякова з донькою Машею Fullscreen
Оля Полякова з донькою Машею

На масштабну подію були запрошені зірки українського шоу-бізнесу, які прийшли підтримати режисера. Загалом серед присутніх було близько 400 зіркових гостей.

На прем'єрі Алан Бадоєв заявив, що його стрічка насамперед не про війну, а про людей та їхню трансформацію, яка зробила всіх українців такими, якими вони є сьогодні — єдиними. Окрім історій звичайних українців у фільмі показані й реальні бої захисників, які проходили на території України.

Melovin фото 2024 Fullscreen
Меловін

Варто зазначити, що фільм "Довга доба" — це потужний український проєкт, який планують представити на світовій арені.

Алан Бадоєв Fullscreen
Алан Бадоєв
Фото: Пресс-служба Алана Бадоева
Анна Трінчер Fullscreen
Анна Трінчер
Фото: Пресс-служба Алана Бадоева
Джеррі Гейл Fullscreen
Джеррі Гейл
Фото: Пресс-служба Алана Бадоева
Алан Бадоєв із батьком Fullscreen
Алан Бадоєв із батьком
Герман Ненов Fullscreen
Герман Ненов
Фото: Пресс-служба Алана Бадоева
Олексій Гончаренко Fullscreen
Олексій Гончаренко
Фото: Пресс-служба Алана Бадоева
Вадим Лисиця на фільмі "Довга доба" Fullscreen
Вадим Лисиця
Фото: Пресс-служба Алана Бадоева
Оля Полякова Fullscreen
Оля Полякова
Фото: Пресс-служба Алана Бадоева
Олексій Прищепа Fullscreen
Олексій Прищепа
Лілія Пустовіт фото Fullscreen
Лілія Пустовіт
Даша Квіткова фото Fullscreen
Даша Квіткова
Ольга Навроцька фото Fullscreen
Ольга Навроцька

Нагадаємо, раніше ми писали, що пісня Макса Барських стала саундтреком до фільму Алана Бадоєва.