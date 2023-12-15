Песня Макса Барских стала саундтреком к фильму Алана Бадоева

Документальный фильм "Долгие сутки" создан на реальных событиях и показывает реалии войны глазами мирного населения.

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Макс Барских стал автором официального саундтрека к документальному фильму "Долгие сутки", который создан режиссером Аланом Бадоевым, на реальных событиях, которые происходят в Украине с начала полномасштабной войны. Об этом Фокусу рассказали менеджеры певца.

Речь идет о песне Soldier, которую Макс Барских называет призывом украинцев ко всему миру. Автор отмечает, что эта песня рассказывает историю народа, который однажды, проснувшись утром, оказался в стране, в которой началась война.

Барский отмечает, что хочет, чтобы эта песня напоминала всем украинцам, что это наша земля и мы должны все прилагать усилия, чтобы защитить ее.

Режиссер фильма Алан Бадоев отметил, что ему было важно, чтобы песня, которая станет саундтреком к фильму была написана об истории и передавала с точностью те чувства, которые переполняли украинцев.

Что касается самой ленты "Длинные сутки", которая создана на основе реальных событий и коротких видео людей, которые оказываются среди звуков серен, взрывов и смерти людей. Зрители увидят собственными глазами людей, которые оказались на грани смерти, которые оказались наедине с войной, которые потеряли родных и даже истории последних минут жизни людей, которые сняли свою смерть.

Известно, что документальный фильм от режиссера Алана Бадоева и 1+1 Украина планируют выпустить в прокат уже в феврале 2024 года, когда в Украине уже ровно два года будет продолжаться война.

Напомним, Лобода прокомментировала свое решение петь на русском.