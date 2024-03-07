Семья Решетников и Анатолич: какой была премьера фильма "Панда Кунг-Фу 4" (фоторепортаж)

Кунг-фу Панда — популярный анимационный мультфильм созданный DreamWorks Animation, который получил свое продолжение и появился в четвертой части.

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Во вторник, 5 марта, состоялся допремьерный показ франшизы четвертой части "Панда Кунг-Фу" на который появилось немало звездных гостей. Фокус побывал на показе.

"Панда Кунг-Фу" — это мультфильм, в котором рассказывается история о неуклюжей панде По. Он становится мастером кунг-фу и защищает Долину мира вместе со своими друзьями, великолепной пятеркой: Богомолом, Тигрицей, Гадюкой, Обезьяной и Журавлем. В четвертой части зрители будут наблюдать за новым ходом событий.

На этот раз главный герой будет искать себе замену, ведь пришло время уходить на отдых, поэтому По вынужден стать Духовным лидером Долины Мира. Однако, кто заменит легендарную панду? На этот раз разработчики решили хорошенько подержать в интриге зрителя.

В общем серия фильмов "Панда Кунг-Фу" получила большое признание критиков за свой юмор, анимацию и озвучку. Будет ли продолжение пока не известно, однако юные поклонники точно будут в восторге от того, что их ждет в продолжении.

Семья Решетников, Василий Байдак, Леся Самаева Фото: фотограф Юрий Строкань

Фото: фотограф Юрий Строкань

Кристина Решетник Фото: фотограф Юрий Строкань

Вячеслав Соломко Фото: фотограф Юрий Строкань

Марина Александрова (СКАЖЕНА) Фото: фотограф Юрий Строкань

Кристина и Григорий Решетник Фото: фотограф Юрий Строкань

Владлена Дедкова Фото: фотограф Юрий Строкань

Альбина Перерва (слева) Фото: фотограф Юрий Строкань

Евгения Мякинька Фото: фотограф Юрий Строкань

Василий Байдак Фото: фотограф Юрий Строкань

Елена Олейникова Фото: фотограф Юрий Строкань

Ранее Фокус писал о премьере второй части фильма "Дюна".