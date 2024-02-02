В день смерти Кузьмы Скрябина дочь опубликовала архивные фото с отцом

Мария-Барбара Кузьменко в день гибели Андрея Кузьменко опубликовала архивные фото с отцом. Девушка не стала писать на фото о своих чувствах, однако дала понять, что после потери отца ее сердце до сих пор разбито.

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Фотографию 20-летней давности девушка опубликовала на своей странице в инстаграм. Проиллюстрировала она ее разбитым сердцем. Таким образом девушка дала понять, что до сих пор испытывает боль потери отца.

На фото маленькая Мария-Барбара в компании улыбающегося и счастливого отца собирается на прогулку. Дочь Кузьменко рассматривает куртку, которую держит в руках отец. В это время Андрей улыбаясь держит девочку за руку и также рассматривает куртку девочки, которую держит в другой руке.

Стоит отметить, что на момент гибели Андрея Кузьменко его единственной дочери было всего 17 лет. Сейчас девушка замужем и работает дерматологом. Мария-Барбара не живет публичной жизнью, хотя часто реагирует на события, связанные с именем ее знаменитого отца.

Кузьма Скрябин с дочерью Фото: https://www.instagram.com/kuzmenko_barbara/

Как погиб Кузьма Скрябин?

Автомобиль Андрея Кузьменко попал в ДТП возле села Лозоватка на Днепропетровщине 2 февраля 2015 года. Певец ехал на внедорожнике Тойота Секвойя, тогда как ему на встречу двигался молоковоз. Столкновение произошло на повороте.

По предварительной версии, именно Андрей Скрябин выехал на встречную полосу и не смог избежать столкновения. Удар пришелся именно на левую часть легкового автомобиля, за рулем которого был певец. В результате столкновения Кузьменко получил сильную травму головы, его тело зажало в машине. Певец погиб на месте. Спасатели около двух часов доставали его тело с помощью специальных принадлежностей.

Рядом с певцом в машине сидела менеджер группы Ольга Любченко. Она осталась живой благодаря ремню безопасности и подушке. Водитель молоковоза отделался легкими повреждениями.

Напомним, в сентябре в 76 лет умерла Ольга Кузьменко, мать известного украинского певца Андрея Кузьменко, который стал известным под псевдонимом Кузьма Скрябин. В 2023 году интервью дала дочь музыканта Барбара Кузьменко. Также Фокус писал, что россияне украли песню Кузьмы Скрябина "Мам" .