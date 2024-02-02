У день смерті Кузьми Скрябіна донька опублікувала архівні фото з батьком

Марія-Барбара Кузьменко у день загибелі Андрія Кузьменка опублікувала архівні фото з батьком. Дівчина не стала писати на фото про свої почуття, однак дала зрозуміти, що після втрати батька її серце досі розбите.

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Світлину 20-річної давнини дівчина опублікувала на своїй сторінці в інстаграм. Проілюструвала вона її розбитим серцем. Таким чином дівчина дала зрозуміти, що досі відчуває біль втрати батька.

На фото маленька Марія-Барбара в компанії усміхненого та щасливого батька збирається на прогулянку. Донька Кузьменка розглядає куртку, яку тримає в руках батько. У цей час Андрій посміхаючись тримає дівчинку за руку та також розглядає куртку дівчинки, яку тримає в іншій руці.

Варто відзначити, що на момент загибелі Андрія Кузьменка його єдиній доньці було лише 17 років. Нині дівчина заміжня та працює дерматологом. Марія-Барбара не живе публічним життям, хоч часто реагує на події повʼязані з імʼям її знаменитого батька.

Кузьма Скрябін з донькою Фото: https://www.instagram.com/kuzmenko_barbara/

Як загинув Кузьма Скрябін?

Автомобіль Андрія Кузьменка потрапив в ДТП біля села Лозуватка на Дніпропетровщині 2 лютого 2015 року. Співак їхав на позашляховику Тойота Секвойя, тоді як йому на зустріч рухався молоковоз. Зіткнення сталося на повороті.

За попередньою версією, саме Андрій Скрябін виїхав на зустрічну смугу та не зміг уникнути зіткнення. Удар припав саме на ліву частину легкового автомобіля, за кермом якого був співак. У результаті зіткнення Кузьменко отримав сильну травму голови, його тіло зажало в автівці. Співак загинув на місці. Рятувальники близько двох годин діставали його тіло за допомогою спеціального приладдя.

Поряд зі співаком в автівці сиділа менеджер гурту Ольга Любченко. Вона залишилася живою завдяки ременю безпеки та подушці. Водій молоковоза відбувся легкими пошкодженнями.

Нагадаємо, у вересні в 76 років померла Ольга Кузьменко, мати відомого українського співака Андрія Кузьменка, який став відомим під псевдонімом Кузьма Скрябін. У 2023 році інтерв’ю дала донька музиканта Барбара Кузьменко. Також Фокус писав, що росіяни вкрали пісню Кузьми Скрябіна "Мам".