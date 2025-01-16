Никаких реальных оснований: продюсер Moon Records отрицает мошенничество с наследием "Скрябина"

Представитель лейбла Moon Records Андрей Пасечник отметил, что вдова музыканта Светлана Бабийчук и ее представители рассказали следствию только выгодную для них информацию.

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На лейбле Moon Records отрицают, что недоплачивали роялти жене погибшего музыканта Андрея Кузьменко. Об этом пишет Forbes.

Соучредитель и продюсер звукозаписывающей компании Moon Records Андрей Пасечник не согласен, что лейбл занижал количество прослушиваний композиций группы "Скрябин" на стриминговых платформах, из-за чего жена "Кузьмы" Светлана Бабийчук, которая основала компанию ООО "Кузьма Скрябин" для менеджмента интеллектуальных достояний и предоставила лицензию на воспроизведение всех его песен лейблу звукозаписи, недополучила 1 455 747 грн.

"Эта информация не имеет под собой никаких реальных оснований", — отметил продюсер.

Он утверждает, что вдова музыканта и ее представители рассказали следствию лишь ту информацию, которая выгодна им.

Продюсер Moon Records Андрей Пасечник Фото: Скриншот

Конфликт между ООО "Кузьма Скрябин" и Moon Records

В конце декабря правоохранители объявили подозрение директору музыкального лейбла, который "обманул наследников известного музыканта" почти на полтора миллиона гривен. Соглашение между издательством и правообладателями творчества певца предусматривало, что в течение 2017-2019 годов 70% дохода от использования композиций будет получать его вдова, а 30% будет оставаться лейблу. Но размер вознаграждения, который отправляли компании ООО "Кузьма Скрябин", как сообщали в полиции, не соответствовал реальным данным, поскольку фирма звукозаписи занижала количество прослушивания музыкальных треков.

Правоохранители, ссылаясь на данные независимой экспертизы в сфере интеллектуальной собственности объяснили, что цифровое распространение записей погибшего музыканта за три года должно было принести его жене полтора миллиона гривен.

Директору и основателю музыкального лейбла объявили о подозрении за мошенничество, совершенное в крупных размерах (ч. 4 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины), за что им грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в мае 2022 года футболку Кузьмы Скрябина продали за 255 тысяч гривен. Стартовая цена лота составляла две тысячи гривен, однако в процессе торгов ее стоимость увеличилась более чем в 125 раз.

В апреле в интернете появилось архивное видео с Кузьмой Скрябиным. Дебютный клип на песню "Чуєш біль" был снят в 1989 году.