Музыкальный лейбл обманул вдову Скрябина: наследница не получила от студии 1,5 млн гривен
Вдова Скрябина должна была бы получить не менее 1,5 млн гривен прибыли за цифровое распространение музыкальных произведений. За это директору лейбла может грозить до 8 лет.
Правоохранители объявили подозрение директору музыкального лейбла, который "обманул наследников известного музыканта" почти на полтора миллиона гривен. Об этом информируют в Нацполиции, не называя имен.
В то же время "Українські Новини", ссылаясь на источники среди правоохранительных органов, информируют, что речь идет о вдове музыканта Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина) Светлане Бабийчук.
После гибели артиста в ДТП в 2015 году авторские права на все его творчество унаследовала жена, которая основала компанию ООО "Кузьма Скрябин" для менеджмента интеллектуальных достояний и предоставила лицензию на воспроизведение всех его песен лейблу звукозаписи. Из открытых источников известно, что до 31 декабря 2019 года фирма сотрудничала с компанией "Moon Records".
Суть конфликта
Соглашение предусматривало, что 70% дохода от использования интеллектуальной собственности певца будет получать его жена, а 30% будет оставлять себе лейбл. Однако, как отмечается, размер вознаграждения, который отправляли фирме в течение 2017-2019 годах, не соответствовал реальным данным. Правоохранители отмечают, что директор лейбла звукозаписи умышленно занижала количество прослушивания музыкальных треков на стриминговых платформах и сумму вознаграждения правообладательницы.
В Департаменте киберполиции установили, что для увеличения доходов лейбл звукозаписи заключил соглашение с чешским дистрибутором, одновременно уверяя правообладательницу, что зарубежная фирма является их дочерней компанией, которая не берет процентов с прибыли. На самом же деле партнеры за рубежом забирали до 85% прибыли, занижая реальное количество прослушиваний на стриминговых платформах.
В полиции, ссылаясь на данные независимой экспертизы в сфере интеллектуальной собственности заявили, что цифровое распространение записей погибшего музыканта за три года должно было принести его жене не менее полутора миллионов гривен.
Директору и основателю музыкального лейбла уже объявили о подозрении за мошенничество, совершенное в крупных размерах (ч. 4 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Напомним, что в мае 2022 года футболку Кузьмы Скрябина продали за 255 тысяч гривен. Стартовая цена лота составляла две тысячи гривен, однако в процессе торгов ее стоимость увеличилась более чем в 125 раз.
В апреле в интернете появилось архивное видео с Кузьмой Скрябиным. Дебютный клип на песню "Чуєш біль" был снят в 1989 году.