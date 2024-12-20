Музичний лейбл ошукав вдову Скрябіна: спадкоємиця не отримала від студії 1,5 млн гривень

Вдова Скрябіна мала б отримати щонайменше 1,5 млн гривень прибутку за цифрове розповсюдження музичних творів. За це директору лейбла може загрожувати до 8 років.

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Правоохоронці оголосили підозру директору музичного лейбла, який "ошукав спадкоємців відомого музиканта" майже на півтора мільйона гривень. Про це інформують у Нацполіції, не називаючи імен.

Водночас "Українські Новини", посилаючись на джерела серед правоохоронних органів, інформують, що мова йде про вдову музиканта Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна) Світлану Бабійчук.

Світлана Бабійчук Фото: скріншот

Після загибелі артиста у ДТП в 2015 році авторські права на всю його творчість успадкувала дружина, яка заснувала компанію ТОВ "Кузьма Скрябін" для менеджменту інтелектуальних надбань та надала ліцензію на відтворення всіх його пісень лейблу звукозапису. З відкритих джерел відомо, що до 31 грудня 2019 року фірма співпрацювала з компанією "Moon Records".

Суть конфлікту

Угода передбачала, що 70% доходу від використання інтелектуальної власності співака отримуватиме його жінка, а 30% залишатиме собі лейбл. Проте, як зазначається, розмір винагороди, який відправляли фірмі впродовж 2017-2019 роках, не відповідав реальним даним. Правоохоронці наголошують, що директор лейблу звукозапису умисно занижувала кількість прослуховування музичних треків на стримінгових платформах та суму винагороди правовласниці.

У Департаменті кіберполіції встановили, що для збільшення прибутків лейбл звукозапису уклав угоду з чеським дистрибутором, водночас запевняючи правовласницю, що закордонна фірма є їх дочірньою компанією, яка не бере відсотків з прибутку. Насправді ж партнери за кордоном забирали до 85% прибутку, занижуючи реальну кількість прослуховувань на стримінгових платформах.

У поліції, посилаючись на дані незалежної експертизи у сфері інтелектуальної власності заявили, що цифрове розповсюдження записів загиблого музиканта за три роки мало принести його дружині щонайменше півтора мільйона гривень.

Директору та засновнику музичного лейбла оголосили про підозру за шахрайство, вчинене у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального Кодексу України). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в травні 2022 року футболку Кузьми Скрябіна продали за 255 тисяч гривень. Стартова ціна лота становила дві тисячі гривень, проте в процесі торгів її вартість збільшилася більш ніж у 125 разів.

У квітні в інтернеті з'явилося архівне відео з Кузьмою Скрябіним. Дебютний кліп на пісню "Чуєш біль" був знятий 1989 року.