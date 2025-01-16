Жодних реальних підстав: продюсер Moon Records заперечує шахрайство зі спадщиною "Скрябіна"

Представник лейблу Moon Records Андрій Пасічник зазначив, що вдова музиканта Світлана Бабійчук та її представники розповіли слідству лише вигідну для них інформацію.

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На лейблі Moon Records заперечують, що недоплачували роялті дружині загиблого музиканта Андрія Кузьменка. Про це пише Forbes.

Співзасновник і продюсер звукозаписувальної компанії Moon Records Андрій Пасічник не погоджується, що лейбл занижував кількість прослуховувань композицій гурту "Скрябін" на стрімінгових платформах, через що дружина "Кузьми" Світлана Бабійчук, яка заснувала компанію ТОВ "Кузьма Скрябін" для менеджменту інтелектуальних надбань та надала ліцензію на відтворення всіх його пісень лейблу звукозапису, недоотримала 1 455 747 грн.

"Ця інформація не має під собою жодних реальних підстав", – зазначив продюсер.

Він стверджує, що вдова музиканта та її представники розповіли слідству лише ту інформацію, яка вигідна їм.

Продюсер Moon Records Андрій Пасічник Фото: Скріншот

Конфлікт між ТОВ "Кузьма Скрябін" і Moon Records

Наприкінці грудня правоохоронці оголосили підозру директору музичного лейбла, який "ошукав спадкоємців відомого музиканта" майже на півтора мільйона гривень. Угода між видавництвом і правовласниками творчості співака передбачала, що впродовж 2017-2019 років 70% доходу від використання композицій отримуватиме його удова, а 30% залишатиметься лейблу. Але розмір винагороди, який відправляли компанії ТОВ "Кузьма Скрябін", як повідомляли у поліції, не відповідав реальним даним, оскільки фірма звукозапису занижувала кількість прослуховування музичних треків.

Правоохоронці, посилаючись на дані незалежної експертизи у сфері інтелектуальної власності пояснили, що цифрове розповсюдження записів загиблого музиканта за три роки мало принести його дружині півтора мільйона гривень.

Директору та засновнику музичного лейбла оголосили про підозру за шахрайство, вчинене у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального Кодексу України), за що їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в травні 2022 року футболку Кузьми Скрябіна продали за 255 тисяч гривень. Стартова ціна лота становила дві тисячі гривень, проте в процесі торгів її вартість збільшилася більш ніж у 125 разів.

У квітні в інтернеті з'явилося архівне відео з Кузьмою Скрябіним. Дебютний кліп на пісню "Чуєш біль" був знятий 1989 року.