Рейди на схеми ухилянтів: Нацполіція проводить понад 200 обшуків у 19 регіонах (фото)

Правоохоронці ведуть розслідування схем незаконного виїзду військовозобов'язаних за кордон. Йдеться про шахрайство, підробку документів, маніпуляції з електронними реєстрами та підкуп осіб.

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Національна поліція України проводить понад 200 обшуків у рамках розслідувань, пов’язаних із незаконним перетином державного кордону чоловіками, які підлягають мобілізації. Про це пресслужба Нацполіції повідомила у п'ятницю вранці, 17 січня.

За даними правоохоронців, схеми незаконного перетину кордону здійснюються через шахрайські дії, підробку документів, незаконне втручання у роботу електронних реєстрів та підкуп посадових службових осіб.

Поліція проводить понад 200 обшуків у 19 регіонах Фото: Національна поліція

Слідчі заходи проводяться за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора. Обшуки тривають у 19 регіонах країни, де встановлено осіб, які можуть бути причетні до організації цих протиправних схем.

Поліція проводить обшуки у 19 регіонах Фото: Національна поліція Фото: Національна поліція

Подробиці щодо результатів обшуків у Нацполіції пообіцяли оприлюднити після завершення слідчих дій.

Нагадаємо, 10 січня оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції проводили одночасно понад 600 обшуків в рамках спецоперації з перекриття каналів вивозу чоловіків призовного віку за кордон.

2 січня на Закарпатті Нацполіція спільно з СБУ викрили схему переправлення ухилянтів за кордон. Жителі Тячівського району переправляли військовозобов'язаних громадян до Румунії. Вартість такої послуги складала 4,5 тисячі доларів США.