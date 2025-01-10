600 обшуків: Нацполіція шукає організаторів груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон (відео)

За даними пресслужби Нацполіції, за певними маршрутами "ділки посприяли в перетині сотням військовозобов'язаних". Обшуки в учасників та організаторів спільнот проводять у всій країні.

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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України спільно зі слідчими Нацполіції в усіх областях країни проводять масштабну кампанію проти незаконних каналів переправлення чоловіків через кордон. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску", — ідеться в публікації.

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Також повідомляється, що за певними маршрутами "ділки посприяли в перетині сотням військовозобов'язаних".

Зазначається також, що подробиці спецоперації оприлюднять пізніше після завершення слідчих заходів.

Нагадаємо, що в Раді повідомили, чи загрожує штраф 17-річним за порушення правил обліку. За словами нардепа Федора Веніславського, ця вікова група чоловіків отримає пів року для постановки на військовий облік у ТЦК. Зробити це можна й дистанційно, перебуваючи за кордоном.

Раніше повідомлялося про те, чи можуть зняті з обліку особи виїхати за кордон. У Держприкордонслужбі пояснили, що військовий квиток не дає права на перетин кордону.