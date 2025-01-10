600 обысков: Нацполиция ищет организаторов групп, помогающих мужчинам пересечь границу (видео)

По данным пресс-службы Нацполиции, по определенным маршрутам "дельцы поспособствовали в пересечении сотням военнообязанных". Обыски у участников и организаторов сообществ проводятся по всей стране.

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Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины совместно со следователями Нацполиции во всех областях страны проводят масштабную кампанию против незаконных каналов переправки мужчин через границу. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Речь идет об организаторах и участниках групп, которые помогают мужчинам пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска", — говорится в публикации.

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Кто из мужчин имеет право выехать за границу: юрист дал четкий ответ

Также сообщается, что по определенным маршрутам "дельцы поспособствовали в пересечении сотням военнообязанным".

Отмечается также, что подробности спецоперации обнародуют позже по завершении следственных мероприятий.

Напомним, что в Раде сообщили, грозит ли штраф 17-летним за нарушение правил учета. По словам нардепа Федора Вениславского, эта возрастная группа мужчин получит полгода для постановки на воинский учет в ТЦК. Сделать это можно и дистанционно, находясь за границей.

Ранее сообщалось о том, могут ли снятые с учета лица выехать за границу. В Госпогранслужбе объяснили, что военный билет не дает права на пересечение границы.