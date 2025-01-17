Рейды на схемы уклонистов: Нацполиция проводит более 200 обысков в 19 регионах (фото)

Правоохранители ведут расследование схем незаконного выезда военнообязанных за границу. Речь идет о мошенничестве, подделке документов, манипуляции с электронными реестрами и подкупе лиц.

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Национальная полиция Украины проводит более 200 обысков в рамках расследований, связанных с незаконным пересечением государственной границы мужчинами, которые подлежат мобилизации. Об этом пресс-служба Нацполиции сообщила в пятницу утром, 17 января.

По данным правоохранителей, схемы незаконного пересечения границы осуществляются через мошеннические действия, подделку документов, незаконное вмешательство в работу электронных реестров и подкуп должностных лиц.

Полиция проводит более 200 обысков в 19 регионах Фото: Национальная полиция

Следственные мероприятия проводятся под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора. Обыски продолжаются в 19 регионах страны, где установлены лица, которые могут быть причастны к организации этих противоправных схем.

Полиция проводит обыски в 19 регионах Фото: Национальная полиция Фото: Национальная полиция

Подробности о результатах обысков в Нацполиции пообещали обнародовать после завершения следственных действий.

Напомним, 10 января оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Нацполиции проводили одновременно более 600 обысков в рамках спецоперации по перекрытию каналов вывоза мужчин призывного возраста за границу.

2 января на Закарпатье Нацполиция совместно с СБУ разоблачили схему переправки уклонистов за границу. Жители Тячевского района переправляли военнообязанных граждан в Румынию. Стоимость такой услуги составляла 4,5 тысячи долларов США.