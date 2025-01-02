До ЄС під купою сміття: на Закарпатті викрили ще одну схему переправлення ухилянтів (фото)

Жителі Закарпатської області переправляли військовозобов'язаних громадян до Румунії. Вартість послуги складала 4,5 тисячі доларів США.

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У Тячівському районі Закарпаття деякий час функціонувала схема незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків до Румунії. Про це повідомили у поліції.

З’ясувалося, що до злочинної діяльності причетні 59-річний житель Тячівщини та 52-річний житель Хустського району, які за 4500 доларів пропонували чоловікам безперешкодний перетин кордону. За цю суму до "пакету послуг" входила зустріч військовозобов’язаних на місцевому вокзалі, детальний інструктаж та трансфер на гужовому транспорті через блокпост до прикордонної зони, під купою будівельного сміття.

Зловмисники були затримані поліцейськими та співробітниками СБУ у співпраці з Держприкордонслужбою України.

Під час обшуку у 59-річного фігуранта правоохоронці виявили 2500 доларів та інші речові докази, які можуть свідчити про їх причетність до злочину. Другу частину грошей, отриманих від клієнта, було вилучено у 52-річного спільника, який мав переправити громадянина через ліс до ЄС.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон. Підозрюваним загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у грудні 2024 року чоловік намагався перетнути кордон з Польщею, надавши документи на ім'я жінки Іванка, які він нібито отримав після операції зі зміни статі. Згодом з'ясувалось, що жодних подібних операцій чоловік робити навіть не планував.

Також Фокус писав, що правоохоронець з Чернівецької області через ліс переводив чоловіків через кордон з Румунією. Ціна такої "послуги" складала 6 тис. євро з особи.