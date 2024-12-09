Змінив стать, щоб виїхати: прикордонники зловили "трансгендерного" чоловіка (фото)

Чоловік надав прикордонникам свідоцтво про народження на ім'я Іванка. Згодом з'ясувалось, що жодних операцій зі зміни статі чоловік не робив і навіть не планував.

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Чоловік спробував перетнути кордон з Польщею надаючи документи на ім'я жінки, які він нібито отримав після операції зі зміни статі. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Пасажир перебував у потязі до польського міста Холм та спочатку надав паспорт громадянки України, на ім'я Іванка, хоча зовнішність надто нагадувала чоловічу.

"Щоб переконати прикордонників, що він справді жінка, мандрівник пред’явив свідоцтво про народження, нібито отримане повторно після зміни імені та статі. Після додаткової перевірки подорожній зрозумів, що пора зізнаватися: він, 25-річний чоловік, жодних операцій не проводив, та навіть не планував", — йдеться у повідомленні.

В ДПСУ пояснили, що єдиною метою протиправних дій пасажира було перетнути кордон.

Про виявлення ознак кримінального правопорушення прикордонники повідомили Національну поліцію.

Також за спробу незаконного перетину державного кордону складено адмінпротокол.

Нагадаємо, у жовтні прикордонники врятували порушника, який під час спроби незаконного перетину кордону заблукав і ледь не потонув у болоті.

Також у ДПСУ розповіли, як українці біжать через Тису.