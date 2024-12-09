Сменил пол, чтобы уехать: пограничники поймали "трансгендерного" мужчину (фото)

Мужчина предоставил пограничникам свидетельство о рождении на имя Иванка. Впоследствии выяснилось, что никаких операций по смене пола мужчина не делал и даже не планировал.

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Мужчина попытался пересечь границу с Польшей предоставляя документы на имя женщины, которые он якобы получил после операции по смене пола. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Пассажир находился в поезде до польского города Холм и сначала предоставил паспорт гражданки Украины, на имя Иванка, хотя внешность слишком напоминала мужскую.

"Чтобы убедить пограничников, что он действительно женщина, путешественник предъявил свидетельство о рождении, якобы полученное повторно после смены имени и пола. После дополнительной проверки путник понял, что пора признаваться: он, 25-летний мужчина, никаких операций не проводил, и даже не планировал", — говорится в сообщении.

В ГПСУ объяснили, что единственной целью противоправных действий пассажира было пересечь границу.

Об обнаружении признаков уголовного правонарушения пограничники сообщили в Национальную полицию.

Также за попытку незаконного пересечения государственной границы составлен админпротокол.

Напомним, в октябре пограничники спасли нарушителя, который при попытке незаконного пересечения границы заблудился и едва не утонул в болоте.

Также в ГПСУ рассказали, как украинцы бегут через Тису.