Двоє прикордонників на Закарпатті втекли до сусідньої країни під час патрулювання: деталі

Двоє військовослужбовців ДПСУ родом із Сумської області були знайомі між собою та раніше вже двічі намагалися незаконно перетнути кордон.

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У Закарпатській області два прикордонники втекли на суміжну сторону під час патрулювання вночі 27 вересня. Інспектор ДПСУ Дмитро Д., який чергував тієї ночі, не проконтролював колег по рації в зазначений час, йдеться в постанові Рахівського районного суду Закарпатської області, винесеній 3 грудня.

У рішенні суду зазначено, що інспектор ДПСУ Дмитро Д. мав контролювати вихід на зв'язок прикордонного патруля кожні 30 хвилин. В ніч 27 вересня він пропустив час контролю, чим скористалися для втечі за кордон двоє його колег.

Обвинувачений не з'явився до залу суду, проте пояснив свою позицію в письмовій заяві. Дмитро Д. сказав, що тієї ночі виконував обов'язки чергового в місці дислокації підрозділу, проте своєчасно зв'язатися з нарядом прикордонного патруля не зміг через велике навантаження. Фізично запобігти втечі, за його словами, він теж не міг, бо перебував на підрозділі. Своєї провини черговий інспектор не визнавав.

Крім того, обидва втікачі родом із Сумської області були знайомі між собою та раніше вже двічі намагалися незаконно перетнути кордон. Обвинувачений стверджував, що йому не було про це відомо.

У постанові суду зауважили, що інспектор ДПСУ зробив формальні записи про зв'язок із патрулем у робочому зошиті прикордонного наряду, хоча насправді зв'язку не було.

Суд визнав Дмитра Д. винним у порушенні відомчих інструкцій і наказів та недбалому ставленні до військової служби. Йому призначили штраф у розмірі 17 тисяч грн.

Нагадаємо, мешканець Одеси опублікував у місцевому Telegram-каналі відео, в якому розповів про свою втечу до Придністров'я. Одесит стверджував, що прикордонник "втикав у телефон" і не помітив його.

У пресслужбі ДПСУ 6 грудня розповідали про чоловіка, який "змінив стать", щоб виїхати до Польщі. Він надав прикордонникам документи на жіноче ім'я, які нібито отримав після операції зі зміни статі.