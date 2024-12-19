Двое пограничников на Закарпатье сбежали в соседнюю страну во время патрулирования: детали

Двое военнослужащих ГПСУ родом из Сумской области были знакомы между собой и ранее уже дважды пытались незаконно пересечь границу.

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В Закарпатской области два пограничника сбежали на смежную сторону во время патрулирования ночью 27 сентября. Инспектор ГПСУ Дмитрий Д., который дежурил той ночью, не проконтролировал коллег по рации в указанное время, говорится в постановлении Раховского районного суда Закарпатской области, вынесенном 3 декабря.

В решении суда указано, что инспектор ГПСУ Дмитрий Д. должен был контролировать выход на связь пограничного патруля каждые 30 минут. В ночь 27 сентября он пропустил время контроля, чем воспользовались для побега за границу двое его коллег.

Обвиняемый не явился в зал суда, однако объяснил свою позицию в письменном заявлении. Дмитрий Д. сказал, что той ночью выполнял обязанности дежурного в месте дислокации подразделения, но своевременно связаться с нарядом пограничного патруля не смог из-за большой нагрузки. Физически предотвратить побег, по его словам, он тоже не мог, потому что находился на подразделении. Своей вины дежурный инспектор не признавал.

Кроме того, оба беглеца родом из Сумской области были знакомы между собой и ранее уже дважды пытались незаконно пересечь границу. Обвиняемый утверждал, что ему не было об этом известно.

В постановлении суда отметили, что инспектор ГПСУ сделал формальные записи о связи с патрулем в рабочей тетради пограничного наряда, хотя на самом деле связи не было.

Суд признал Дмитрия Д. виновным в нарушении ведомственных инструкций и приказов и халатном отношении к военной службе. Ему назначили штраф в размере 17 тысяч грн.

Напомним, житель Одессы опубликовал в местном Telegram-канале видео, в котором рассказал о своем побеге в Приднестровье. Одессит утверждал, что пограничник "втыкал в телефон" и не заметил его.

В пресс-службе ГПСУ 6 декабря рассказывали о мужчине, который "сменил пол", чтобы выехать в Польшу. Он предоставил пограничникам документы на женское имя, которые якобы получил после операции по смене пола.