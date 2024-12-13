"Пограничник втыкал в телефон": одессит опубликовал видео побега в Приднестровье

По словам мужчины, он незаконно пересек сперва границу с ПМР, а затем попал в Молдову. Он попал в зону видимости пограничников, однако скрылся до того, как его заметили.

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Житель Одессы опубликовал серию видео, в которых рассказал о том, как он незаконным способом пересек границу и попал сперва на территорию непризнанного Приднестровья, а затем в Молдову. Соответствующее видео опубликовано в местном Telegram-канале "Х**ая Одесса".

Одессит, судя по видео, перешел границу пешком. При этом он заявил, что ему удалось пройти мимо пограничника, который его попросту не заметил.

"Я в Приднестровье. Прошел мимо пограничника приднестровского — он втыкал в телефон на вышке и просто не смотрел никуда. Поэтому мне просто сказочно повезло", — поделился украинец.

Из Приднестровья одессит попал в столицу Молдовы Кишинев. Он заявил, что планирует выехать из Молдовы, однако пока не может этого сделать из-за того, что незаконно пересек границу. По его словам, для этого нужно ждать месяц, чтобы получить временную защиту для украинцев.

Украинская Государственная пограничная служба пока не комментировала случившееся. Отметим, что в Украине действует военное положение, согласно которому запрещен выезд военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Напомним, в начале декабря нардеп Анна Скороход заявила, что с начала всеобщей мобилизации в Украине за границу нелегально выехали около 1,2 млн мужчин.

Также напомним, что украинские студенты и преподаватели могут выезжать за границу на обучение и повышение квалификации во время военного положения, но это касается не всех.