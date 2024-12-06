За границу нелегально выехали 1,2 млн украинских мужчин, — нардеп Скороход (видео)

По словам парламентария Анны Скороход, избегать воинского учета за рубежом могут от 1 до 1,2 млн украинских мужчин.

С начала мобилизации в Украине за границу нелегально выехали около 1,2 млн мужчин. Об этом во время обсуждения нового Министерства национального единства, которое должно работать над возвращением украинцев домой, заявила в интервью народный депутат Украины от партии "За майбутнє" Анна Скороход.

Нардеп Скороход предполагает, что Министерство единства создали для подготовки к выборам: на видео с 43:45.

Депутат высказала предположение, что Министерство единства в Украине создали не только для возвращения украинцев из-за рубежа и поддержки украинских общин в других странах, но и для подготовки для будущих выборов.

"Я думаю, что министерство сделано под выборы. Это моя теория. У нас огромное количество людей за границей. До проведения выборов они вряд ли вернутся. А их нужно посчитать, понять, кто где находится, и как-то соорганизовать. Я думаю, публичная сторона этого министерства одна: вернуть всех украинцев домой, обеспечить гарантированные их права даже за рубежом и так далее. Но реальная задача — это именно подготовка к выборам", — сказала Анна Скороход.

По ее словам, властям нужно четко знать, сколько украинцев живет в разных регионах каждой страны, чтобы спланировать проведение голосования.

"У нас есть понимание, сколько людей за границей примерно, но вы же не знаете, сколько находится четко в Польше и как они распределены по регионам. Сколько в Варшаве, сколько в Кракове, сколько во Вроцлаве. То есть это тоже политически играет роль. И я думаю, что потом будут вестись переговоры, как это провести там. Консульские учреждения — давайте честно, они не вытянут. Возможно, будет и онлайн добавлен, но нужна авторизация. И для авторизации за рубежом ты должен стоять на учете, а у нас мужчин в среднем, насколько мы понимаем, нелегально выехали за границу более миллиона, возможно, миллион и двести тысяч", — заявила нардеп.

Отметим, Верховная Рада Украины 3 декабря назначила председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева на должность министра нового Министерства национального единства. В то же время народный депутат Ярослав Железняк отмечал, что бюджет на работу будущего ведомства до сих пор не определен.

Напомним также, 5 декабря Директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук объяснил, почему не вернулся из-за границы в Украину. По его словам, он является гражданином Швеции и проживает там более 25 лет, а в Украине находился временно.