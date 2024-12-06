За кордон нелегально виїхали 1,2 млн українських чоловіків, — нардепка Скороход (відео)

За словами парламентарки Анни Скороход, уникати військового обліку за кордоном можуть від 1 до 1,2 млн українських чоловіків.

Від початку мобілізації в Україні за кордон нелегально виїхали близько 1,2 млн чоловіків. Про це під час обговорення нового Міністерства національної єдності, що має працювати над поверненням українців додому, заявила в інтерв'ю народна депутатка України від партії "За майбутнє" Анна Скороход.

Нардепка Скороход припускає, що Міністерство єдності створили для підготовки до виборів: на відео з 43:45.

Депутатка висловила припущення, що Міністерство єдності в Україні створили не лише для повернення українців з-за кордону і підтримки українських громад в інших країнах, а й для підготовки для майбутніх виборів.

"Я думаю, що міністерство зроблено під вибори. Це моя теорія. У нас величезна кількість людей за кордоном. До проведення виборів вони навряд чи повернуться. А їх потрібно порахувати, зрозуміти, хто де знаходиться, і якось співорганізувати. Я думаю, публічна сторона цього міністерства одна: повернути всіх українців додому, забезпечити гарантовані їхні права навіть за кордоном і так далі. Але реальна задача — це саме підготовка до виборів", — сказала Анна Скороход.

За її словами, владі потрібно чітко знати, скільки українців живе в різних регіонах кожної країни, щоб спланувати проведення голосування.

"У нас є розуміння, скільки людей за кордоном приблизно, але ви ж не знаєте, скільки знаходиться чітко в Польщі і як вони розподілені за регіонами. Скільки у Варшаві, скільки у Кракові, скільки у Вроцлаві. Тобто це теж політично грає роль. І я думаю, що потім будуть вестися переговори, як це провести там. Консульські установи — давайте чесно, вони не витягнуть. Можливо, буде й онлайн додано, але потрібна авторизація. Та для авторизації за кордоном ти повинен стояти на обліку, а в нас чоловіків у середньому, наскільки ми розуміємо, нелегально виїхали за кордон понад мільйон, можливо, мільйон і двісті тисяч", — заявила нардепка.

Зазначимо, Верховна Рада України 3 грудня призначила голову правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова на посаду міністра нового Міністерства національної єдності. Водночас народний депутат Ярослав Железняк зазначав, що бюджет на роботу майбутнього відомства досі не визначений.

Нагадаємо також, 5 грудня Директор Національного музею історії України Федір Андрощук пояснив, чому не повернувся з-за кордону до України. За його словами, він є громадянином Швеції та проживає там понад 25 років, а в Україні перебував тимчасово.