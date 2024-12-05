"Я живу постійно у Швеції": директор Нацмузею Андрощук пояснив, чому не повернувся з-за кордону

За словами Федора Андрощука, його перебування в Україні було тимчасовим, а Міністерство культури знало, що у нього є громадянство іншої держави. Він стверджує, що подав заяву на звільнення три місяці тому.

Директор Національного музею історії України Федір Андрощук не повернувся до України після закордонного відрядження через те, що є громадянином Швеції, де проживає майже 25 років. Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив сам Андрощук.

"Я є громадянином Швеції, де проживаю постійно вже майже двадцять п'ять років і де сплачую податки. Це мені дає необмежене право тут перебувати і користуватися всіма правами громадянина ЄС", — сказав Андрощук.

За його словами, перебування в Україні було тимчасовим і підлягало під дію контракту з Міністерством культури. Андрощук наголосив, що кожна зі сторін має право розірвати цей договір "якщо вважатиме, що інша сторона не виконує свої зобов'язання".

"Про моє громадянство Швеції Міністерство було попереджено і знало, що там мій дім. Тому по факту у відрядженні я не у Швеції, а в Україні. Я живу постійно у Швеції, а не в Україні", — підкреслив Андрощук.

Він також пояснив, що подав заяву на звільнення три місяці тому, разом зі звітом про те "що музей зробив під час моєї каденції і не зробила українська держава".

Причиною звільнитися, за його словами, стала відсутність можливості продовжити терміни відрядження, необхідні для того, щоб виконувати науковий проєкт "Швеція і Україна в історії музейних колекцій та виставкових наративах".

"Національний музей історії України – це моя гуманітарна допомога Україні. Те, що він працює під час війни, ще й заробляє кошти державі і став відомим у світі, – це завдяки не українському, а шведському громадянству і моєму імені", — зазначив Андрощук.

Насамкінець Андрощук заявив, що йому видається дивним те, що весь скандал сплив саме зараз (термін відрядження сплив ще 20 вересня), а також наголосив, що це може "незаслужено зашкодити музею".

"Після того, що про мене написали окремі депутати, а також блогери дуже дивних поглядів і співчуваючі їм, мені важко буде знайти бажання колись ще зв'язуватися з українськими державними установами", — підкреслив Андрощук.

Нагадаємо, 5 грудня нардепка Соломія Бобровська заявила, що директор Національного музею історії України не повернувся з-за кордону.

5 грудня повідомлялося, що студенти, викладачі та наукові працівники можуть виїздити за кордон.