"Загубився на виставці": директор Національного музею історії України не повернувся з-за кордону

Термін відрядження Андрощука сплив ще 20 вересня, але в Україну він так і не повернувся. Депутатка Соломія Бобровська вимагає від очільника Мінкульту відреагувати на таке рішення очільника музею.

Директор Національного музею історії України Федор Андрощук поїхав до Європи у відрядження, але до України не повернувся. Про це в мережі повідомила народна депутатка від партії "Голос" Соломія Бобровська.

За її словами, термін відрядження Андрощука закінчився ще 20 вересня, але в Україну він так і не повернувся. Народна обраниця відправила депутатське звернення, у відповіді на яке їй зазначили, що Андрощук "загубився на відкритті виставки в Литві".

"Судячи з усього, скористався за призначенням своїми іншими громадянствами, відбув у відрядження в Італію та Швецію, і, згідно з відповіддю на моє депутатське звернення, загубився на відкритті виставки в Литві", — зазначила Бобровська.

Вона закликала міністра культури України Миколу Точицького негайно вжити "управлінських рішень" щодо директора музею.

"Національний музей історії України — один із найзнаковіших наших музеїв на 800 тисяч експонатів, історія усього становлення нас як держави, від Трипілля-скіфів до незалежності. І те, що Андрощук досі очолює Музей історії — сором, мʼяко кажучи", – наголосила вона.

На сторінці музею поки що інформацію щодо зникнення в Литві директора закладу не коментували.

Довідка: Федір Андрощук — український археолог, спеціаліст у галузі скандинавістики, доктор історичних наук, генеральний директор Національного музею історії України з 2020 року, член виконавчої ради Європейської асоціації археологів з 2022.

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