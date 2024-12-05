"Потерялся на выставке": директор Национального музея истории Украины не вернулся из-за границы

Срок командировки Андрощука закончился еще 20 сентября, но в Украину он так и не вернулся. Депутат Соломия Бобровская требует от главы Минкульта отреагировать на такое решение главы музея.

Директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук поехал в Европу в командировку, но в Украину не вернулся. Об этом в сети сообщила народный депутат от партии "Голос" Соломия Бобровская.

По ее словам, срок командировки Андрощука закончился еще 20 сентября, но в Украину он так и не вернулся. Народная избранница отправила депутатское обращение, в ответе на которое ей отметили, что Андрощук "потерялся на открытии выставки в Литве".

"Судя по всему, воспользовался по назначению своими другими гражданствами, отбыл в командировку в Италию и Швецию, и, согласно ответу на мое депутатское обращение, потерялся на открытии выставки в Литве", — отметила Бобровская.

Она призвала министра культуры Украины Николая Точицкого немедленно принять "управленческие решения" в отношении директора музея.

"Национальный музей истории Украины — один из самых знаковых наших музеев на 800 тысяч экспонатов, история всего становления нас как государства, от Триполья-скифов до независимости. И то, что Андрощук до сих пор возглавляет Музей истории — стыд, мягко говоря", — подчеркнула она.

На странице музея пока информацию об исчезновении в Литве директора заведения не комментировали.

Справка: Федор Андрощук — украинский археолог, специалист в области скандинавистики, доктор исторических наук, генеральный директор Национального музея истории Украины с 2020 года, член исполнительного совета Европейской ассоциации археологов с 2022 года.

Напомним, что 5 декабря сообщалось, что студенты, преподаватели и научные работники могут выезжать за границу. МОН Украины составляет письма в Государственную пограничную службу с просьбой рассмотреть возможность пересечения границы научно-педагогическими работниками, но согласование таких писем от МОН не предусмотрены ни одним нормативно-правовым актом.

Также 10 сентября сообщалось, что экс-голкипер футбольной команды "Днепр" (Днепр) и "Виктория" (Сумы) Денис Шелихов подписал контракт со Славией-Мозырь в Беларуси, но для этого ему понадобилось переплыть Тису.