Студенты и преподаватели могут выезжать за границу на учебу: названы условия

Для студентов установлены достаточно жесткие правила и ограничения выезда за границу на обучение. Они касаются возраста, направлений обучения и требований к уровню владения языком преподавания в иностранном вузе, говорит Марина Бекало.

Украинские студенты и преподаватели могут выезжать за границу на обучение и повышение квалификации во время военного положения, но это касается не всех. Об этом ТСН рассказала адвокат Марина Бекало.

Правилами пересечения государственной границы предусмотрено, что за границу могут выезжать граждане в возрасте 18-22 лет, которые являются студентами дневной формы обучения и получают образование уровня бакалавра или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.

"Выехать такой студент может только в рамках программы образовательной академической мобильности на основании договора академической мобильности между учебным заведением в Украине и иностранным учебным заведением", — отметила Марина Бекало.

Какие документы нужны студенту для выезда за границу

Чтобы выехать за границу в рамках этой образовательной программы на границе студент должен предоставить 4 документа:

е-билет студента;

военно-учетный документ;

копию договора академической мобильности;

справку от вуза о направлении студента за границу на обучение в иностранном учебном заведении.

В справке от вуза должны быть указаны несколько основных пунктов:

сведения о соглашении между украинским вузом и зарубежным образовательным учреждением;

срок учебного семестра;

отсутствие отрицательных оценок в течение последних двух семестров и фактов пересдачи зачетов и экзаменов;

документальное подтверждение уровня владения языка преподавания в иностранном вузе.

"Как мы видим, для студентов установлены достаточно жесткие правила и ограничения выезда за границу на обучение. И по возрасту, и по направлениям обучения, и по требованиям к уровню владения языком преподавания в иностранном вузе", — говорит адвокат Марина Бекало.

Правила выезда за границу для преподавателей

По словам адвоката, несколько иная ситуация с пересечением границы преподавателями украинских вузов. Для научно-педагогических работников никаких требований для выезда за границу не предусматривается.

"Обращаю внимание, что порядок выезда мужчин, которые являются научно-педагогическими работниками украинских вузов, ни правилами пересечения границы, ни другими профильными нормативно-правовыми актами не регулируется", — отметила Марина Бекало.

Министерство образования и науки Украины составляет письма в Государственную пограничную службу с просьбой рассмотреть возможность пересечения границы научно-педагогическими работниками, но согласование таких писем от МОН не предусмотрены ни одним нормативно-правовым актом.

"Итак, насколько прозрачна и справедлива такая схема выезда за границу и кто из преподавателей действительно имеет возможность воспользоваться таким письмом от МОН, большой вопрос", — считает Марина Бекало.

Напомним, что 2 декабря в МОН Украины заявили, что все мужчины-студенты, которые выезжали за границу на обучение с января по апрель этого года, вернулись в Украину. Что касается преподавателей, то в Украину не вернулся один человек.