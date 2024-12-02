С 2024 года студенты-мужчины и преподаватели могут выезжать за границу, — МОН

Все мужчины-студенты, которые выезжали за границу на учебу с января по апрель этого года, вернулись в Украину, говорят в Министерстве образования и науки.

Если в начале полномасштабного российского вторжения студенты-мужчины, которые учились в в иностранных учреждениях высшего образования, не могли выехать за границу, то в 2024 году такой запрет отменили. Парни-студенты уже могут выезжать на обучение в зарубежных вузах. Об этом в интервью "Зеркалу недели" рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

Кроме студентов также разрешение на выезд за границу для повышения квалификации и участия в конференциях получили преподаватели украинских высших учебных заведений.

"Для выезда военнообязанных научно-педагогических работников нужно письмо МОН в Государственную пограничную службу с просьбой рассмотреть возможность пересечения границы. С 1 января по 30 сентября 2024 года министерство подготовило 1297 таких писем. За этот период вовремя не вернулся из-за границы аж один научно-педагогический работник", — отметил Винницкий.

Он добавил, что с 1 января 2024 года до 1 апреля 2024 года 561 студент украинских вузов получил разрешение на выезд для обучения за рубежом. Все они без исключения вернулись. В МОН назвали это очень хорошей статистикой.

Михаил Винницкий отметил, что в 2030 году Министерство образования и науки планирует сократить численность университетов. Одним из критериев, которые будут учитывать при укрупнении, — это число "бюджетников".

Напомним, что 26 ноября заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий сообщил, что в течение 5 месяцев, с апреля по август 2024 года, из университетов отчислили 23 тысячи студентов в возрасте от 30 лет. Причины отчисления — не возраст как таковой, а низкая успеваемость или непосещение занятий.