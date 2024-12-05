Студенти та викладачі можуть виїздити за кордон на навчання: названо умови

Для студентів встановлено достатньо жорсткі правила та обмеження виїзду за кордон на навчання. Вони стосуються віку, напрямків навчання та вимог до рівня володіння мовою викладання в іноземному ЗВО, каже Марина Бекало.

Українські студенти та викладачі можуть виїздити за кордон на навчання й підвищення кваліфікації під час воєнного стану, але це стосується не всіх. Про це ТСН розповіла адвокатка Марина Бекало.

Правилами перетину державного кордону передбачено, що за кордон можуть виїздити громадяни віком 18-22 років, які є студентами денної форми навчання та здобувають освіту рівня бакалавра або магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування.

"Виїхати такий студент може лише в межах програми освітньої академічної мобільності на підставі договору академічної мобільності між навчальним закладом в Україні та іноземним навчальним закладом", — зазначила Марина Бекало.

Які документи потрібні студенту для виїзду за кордон

Щоб виїхати за кордон в межах цієї освітньої програми на кордоні студент має надати 4 документи:

е-квиток студента;

військово-обліковий документ;

копію договору академічної мобільності;

довідку від вишу про направлення студента за кордон на навчання в іноземному закладі освіти.

В довідці від ЗВО мають бути зазначені кілька основних пунктів:

відомості про угоду між українським ЗВО та закордонним освітнім закладом;

строк навчального семестру;

відсутність негативних оцінок протягом останніх двох семестрів і фактів перескладання заліків та екзаменів;

документальне підтвердження рівня володіння мови викладання в іноземному виші.

"Як ми бачимо, для студентів встановлено достатньо жорсткі правила та обмеження виїзду за кордон на навчання. І за віком, і за напрямками навчання, і за вимогами до рівня володіння мовою викладання в іноземному ВНЗ", — каже адвокатка Марина Бекало.

Правила виїзду за кордон для викладачів

За словами адвокатки, дещо інша ситуація з перетином кордону викладачами українських вишів. Для науково-педагогічних працівників жодних вимог для виїзду за кордон не передбачається.

"Звертаю увагу, що порядок виїзду чоловіків, які є науково-педагогічними працівниками українських ЗВО, ані правилами перетину кордону, ані іншими профільними нормативно-правовими актами не регулюється", — зазначила Марина Бекало.

Міністерство освіти і науки України складає листи до Державної прикордонної служби з проханням розглянути можливість перетину кордону науково-педагогічними працівниками, але погодження таких листів від МОН не передбачені жодним нормативно-правовим актом.

"Отже, наскільки є прозорим та справедливим така схема виїзду за кордон та хто з викладачів справді має можливість скористатися таким листом від МОН, велике питання", — вважає Марина Бекало.

Нагадаємо, що 2 грудня в МОН України заявили, що усі чоловіки-студенти, які виїжджали за кордон на навчання із січня др квітня цього року, повернулися в Україну. Що стосується викладачів, то в Україну не повернулася одна особа.