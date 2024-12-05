"Я живу постоянно в Швеции": директор Нацмузея Андрощук объяснил, почему не вернулся из-за границы

По словам Федора Андрощука, его пребывание в Украине было временным, а Министерство культуры знало, что у него есть гражданство другого государства. Он утверждает, что подал заявление на увольнение три месяца назад.

Директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук не вернулся в Украину после заграничной командировки из-за того, что является гражданином Швеции, где проживает почти 25 лет. Об этом в интервью "Украинской правде" заявил сам Андрощук.

"Я являюсь гражданином Швеции, где проживаю постоянно уже почти двадцать пять лет и где плачу налоги. Это мне дает неограниченное право здесь находиться и пользоваться всеми правами гражданина ЕС", — сказал Андрощук.

По его словам, пребывание в Украине было временным и подлежало под действие контракта с Министерством культуры. Андрощук отметил, что каждая из сторон имеет право расторгнуть это договор "если посчитает, что другая сторона не выполняет свои обязательства".

"О моем гражданстве Швеции Министерство было предупреждено и знало, что там мой дом. Поэтому по факту в командировке я не в Швеции, а в Украине. Я живу постоянно в Швеции, а не в Украине", — подчеркнул Андрощук.

Он также пояснил, что подал заявление на увольнение три месяца назад, вместе с отчетом о том "что музей сделал во время моей каденции и не сделало украинское государство".

Причиной уволиться, по его словам, стало отсутствие возможности продлить сроки командировки, необходимые для того, чтобы выполнять научный проект "Швеция и Украина в истории музейных коллекций и выставочных нарративах".

"Национальный музей истории Украины — это моя гуманитарная помощь Украине. То, что он работает во время войны, еще и зарабатывает средства государству и стал известным в мире, — это благодаря не украинскому, а шведскому гражданству и моему имени", — отметил Андрощук.

Наконец Андрощук заявил, что ему кажется странным то, что весь скандал всплыл именно сейчас (срок командировки истек еще 20 сентября), а также отметил, что это может "незаслуженно навредить музею".

"После того, что обо мне написали отдельные депутаты, а также блогеры очень странных взглядов и сочувствующие им, мне трудно будет найти желание когда-то еще связываться с украинскими государственными учреждениями", — подчеркнул Андрощук.

Напомним, 5 декабря нардеп Соломия Бобровская заявила, что директор Национального музея истории Украины не вернулся из-за границы.

5 декабря сообщалось, что студенты, преподаватели и научные работники могут выезжать за границу.