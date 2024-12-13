"Прикордонник втикав у телефон": одесит опублікував відео втечі в Придністров'я

За словами чоловіка, він незаконно перетнув спершу кордон із ПМР, а потім потрапив до Молдови. Він потрапив у зону видимості прикордонників, проте зник до того, як його помітили.

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Мешканець Одеси опублікував серію відео, у яких розповів про те, як він у незаконний спосіб перетнув кордон і потрапив спершу на територію невизнаного Придністров'я, а потім у Молдову. Відповідне відео опубліковано в місцевому Telegram-каналі "Х**ая Одесса".

Одесит, судячи з відео, перейшов кордон пішки. При цьому він заявив, що йому вдалося пройти повз прикордонника, який його просто не помітив.

"Я в Придністров'ї. Пройшов повз прикордонника придністровського — він встромляв у телефон на вишці і просто не дивився нікуди. Тому мені просто казково пощастило", — поділився українець.

З Придністров'я одесит потрапив до столиці Молдови Кишинева. Він заявив, що планує виїхати з Молдови, однак поки не може цього зробити через те, що незаконно перетнув кордон. За його словами, для цього потрібно чекати місяць, щоб отримати тимчасовий захист для українців.

Українська Державна прикордонна служба поки що не коментувала те, що трапилося. Зазначимо, що в Україні діє воєнний стан, згідно з яким заборонено виїзд військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років.

Нагадаємо, на початку грудня нардеп Ганна Скороход заявила, що з початку загальної мобілізації в Україні за кордон нелегально виїхали близько 1,2 млн чоловіків.

Також нагадаємо, що українські студенти та викладачі можуть виїжджати за кордон на навчання та підвищення кваліфікації під час воєнного стану, але це стосується не всіх.