Кинули и развели за спинами: руководители лейбла скрыли от вдовы Кузьмы ₴1,5 миллиона

Директор Moon Records предстанет перед судом и рискует провести за решеткой 8 лет. Основателя лейбла объявили в розыск.

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Директора музыкального лейбла обвиняют в подделке документов и мошенническом завладении 1,5 миллиона гривен. Об этом 5 февраля сообщили в Офисе генерального прокурора.

"Следствием установлено, что после трагической смерти известного украинского артиста все авторские права на его творчество перешли к его жене. Она создала компанию с названием, совпадающим с его сценическим псевдонимом, чтобы управлять этими правами", — отметила пресс-служба.

Согласно договору лейбл должен был получать 70% дохода от использования песен, но его директор сознательно занижал количество прослушиваний на стриминговых платформах.

"К тому же соучастники использовали иностранную компанию, которую контролировал основатель лейбла, и скрывали это от правообладателя. Таким образом, они получали незаконную прибыль и искусственно уменьшали сумму выплат компании", — подчеркнули правоохранители.

В результате наследница недополучила более 1,5 миллиона гривен. Еще одного фигуранта дела, которым является основатель лейбла, объявили в розыск.

В Нацполиции уточнили, что упомянутая иностранная компания была чешской фирмой, занимающейся дистрибуцией музыки. Вдову уверяли, что компания является дочерней и никаких процентов не берет, на самом же деле "партнеры" забирали до 85% прибыли.

Упомянутая сумма в полтора миллиона — это доход с музыки только за 2017-2019 годы. Фигурантам дела грозит до восьми лет заключения.

В то же время в "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники сообщили, что речь идет о лейбле Moon Records и вдове Андрея Кузьменко (солиста группы "Скрябин) Светлане Бабийчук.

Напомним, 2 февраля дочь Андрея Кузьменко Мария-Барбара посетила могилу отца. Она подчеркнула, что "боль не станет меньше никогда". Со дня, когда произошло смертельное ДТП в Днепропетровской области, прошло уже 10 лет.

Соучредитель и продюсер Moon Records Андрей Пасечник отрицал то, что снижал количество прослушиваний песен группы "Скрябин". Он заявлял, что обвинения вдовы не имеют "никаких реальных оснований".