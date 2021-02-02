"По-моєму, чувак, нас кинули": шесть лет назад погиб Кузьма Скрябин

До сих пор многие уверены, что смерть Скрябина была неслучайной. Фокус собрал интересные детали биографии и воспоминания близких и коллег певца.

2 февраля украинцы чтут память известного певца, шоумена, продюсера, лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко.

Детство, юность, творчество

Андрей Кузьменко родился в 1968 году в городе Самбор Львовской области в семье инженера и учительницы музыки. Музыкой начал заниматься с 8 класса, играл на фортепиано, посещал музыкальную школу.

[ + – ] Андрей Кузьменко (Скрябин) в детстве

После службы в армии окончил стоматологический факультет Львовского мединститута, однако быстро понял, что стоматология не "греет" его душу и в конце 80-х годов прошлого века Андрей вместе со своими друзьями создает группу "Скрябин".

Кроме работы фронтменом быстро набравшей популярность группы, Кузьменко был ведущим популярных телевизионных и радиопрограмм. Также Скрябин успел проявить себя как талантливый прозаик, издав в 2006 году книгу-автобиографию "Я, Победа и Берлин".

[ + – ] Группа "Скрябин" и ее лидер Андрей Кузьменко

Гибель певца

Ровно шесть лет назад внедорожник певца столкнулся с грузовиком в Криворожском районе Днепропетровской области. От полученных травм Кузьменко умер на месте. Ему на тот момент было всего 46 лет.

По факту ДТП, в котором погиб Кузьма Скрябин, было открыто уголовное производство. По данным милиции, внедорожник Toyota Кузьмы в районе 7:00 на закругленном участке дороги выехал на встречную полосу и столкнулся с молоковозом "ГАЗ 5312". В горбольницу с травмами госпитализированы водитель молоковоза и пассажирка внедорожника (администратор музыканта).

[ + – ] Фото с места ДТП, в котором погиб Кузьма Скрябин [ + – ] Фото с места ДТП, в котором погиб Кузьма Скрябин [ + – ] Схема ДТП

Скрябин и Порошенко

В том же году, в октябре президент Петр Порошенко рассмотрел электронную петицию "о присвоении Андрею Кузьменко звания народного артиста Украины", которую подписали более 26 тысяч граждан.

"Следует отметить, что согласно пункту 7 Положения о почетных званиях Украины, утвержденного Указом президента Украины "О почетных званиях Украины" от 29 июня 2001 года № 476, присвоения почетного звания посмертно не производится", — отметил тогда Порошенко.

Однако учитывая многочисленную поддержку идеи о присвоении Кузьменко государственной награды, а также его значительный вклад в развитие украинской культуры и обогащение отечественного музыкального искусства, президент поддержал предложение Комиссии государственных наград и геральдики о награждении Андрея Кузьменко орденом "За заслуги" І степени (посмертно).

"Благодарю за активную позицию относительно заслуг талантливого музыканта, которого почитают миллионы украинцев. Благодарен родителям Андрея, которые воспитали достойного сына и гражданина. Уверен, его будут помнить и наши воины, которых Андрей поддерживал в борьбе с агрессором", — заявил тогда президент.

[ + – ] Президент Порошенко вручил семье лидера группы "Скрябин" орден "За заслуги"

Нашумевшее интервью

Примечательно, что за несколько дней до гибели Кузьма Скрябин дал интервью, в котором рассказал о своем отношении к событиям на востоке Украины, мобилизации украинцев и действующей власти.

В интервью Громадському исполнитель называл АТО на востоке Украины "войной".

"Антитеррористическая операция не может продолжаться год. Понятно, что это война, войной ее никто не называет. По какому поводу страна должна мобилизовать людей на АТО? Давайте, в "Борисполе" террористы захватывают самолет, и из нас выбирают: ты, ты и ты, идите его от террористов забирайте. Это не террористы. Это давным-давно война", – сказал тогда Андрей Кузьменко.

Исполнитель был убежден в том, что "ни один из всех президентов Украины и ни один из депутатов, которые там были, просиживали штаны и воровали у нас деньги, не сделали ни грамма, чтобы этой войны не было".

По словам Андрея, для протестов на Майдане в 2015 году поводов стало еще больше, чем было при экс-президенте Викторе Януковиче.

"Погибло уже столько Небесных сотен. По-моему, каждый день Небесная сотня гибнет. Думаю, Порошенко тоже доиграется с этой войной. То, что они вытворяют, – нельзя", – заявлял Скрябин.

[ + – ] Последнее интервью Скрябина

Песня-приговор

Нельзя не упомянуть и о жесткой песне "Нас кинули", в которой Кузьма Скрябин обвиняет власть в том, что она обманула всех украинцев.

"Бросили, как лохов развели за спинами

Дела свои сделали, слили нас

Меня с тобой вместе в унитаз", – резко высказывается Андрей Кузьменко в адрес тех, кто, по его мнению, довел граждан Украины и саму страну до нынешнего состояния.

[ + – ] "Бросили, как лохов развели за спинами..." - пел Скрябин

Скрябина убили?

То, что певец погиб буквально через несколько дней после нашумевшего интервью, дало повод для многочисленных разговоров и домыслов, что "взбунтовавшегося" исполнителя, проявляющего нелояльность к власти, решили убить.

В частности, журналист "Газеты по-украински" Дмитрий Ященко рассказал свою версию произошедшего, отличающуюся от официальной милицейской версии.

"Меня обогнал белый джип. Его настигла черная "Хонда" и начала подрезать на повороте со стороны обочины, словно толкая к середине дороги. Вдали стоял молоковоз. Когда "Хонда" вытолкала джип, молоковоз выехал навстречу. "Тойота" с ним столкнулась. "Хонда" поехала дальше. А я остановился. Еще много машин остановилось, люди бросились к месту аварии. Девушки и женщины визжат, кричат… Водитель джипа был еще жив, шевелил левой ногой. Голова в крови. Я приложил пальцы к шее, пульс чувствовался. Минут через 20 он умер на наших глазах. "Скорая", ГАИ, спасатели приехали через минут 40, или час из Кривого Рога. Хотя из Днепропетровска им добираться 15—20 минут. Машину стали разрезать. Увидели, что на полу лежит без сознания женщина. Ее забрали. Водитель молоковоза был удивительно спокоен. Хотя в таких ситуациях чувствуешь себя виноватым, бежишь вытаскивать, помогать. Он — хоть бы что. Я сказал гаишникам, что был свидетелем аварии. Но мне до сих пор никто не звонит. Описал ситуацию в "Фейсбуке", однако вскоре мою страничку заблокировали. Похоже, мной занялись", – рассказывал он тогда.

Однако мать погибшего певца не верит в то, что ее сына убили.

"Не было никакого основания, было чистое ДТП… Мне уже все доложили, есть свидетель, человек, который ехал с ним в машине. Поговорили с ней. На середине дороги был лед. Все было вроде сухо, и посреди дороги была ледовая глыба. И на нее попал", – сказала Ольга Кузьменко в интервью "Львовской волне".

[ + – ] Ольга Кузьменко, мать музыканта

Был категоричен и известный украинский телеведущий, автогонщик Алексей Мочанов, заявивший на своей странице в Facebook, что Кузьма погиб из-за рокового стечения обстоятельств.

"Не слушайте бредней пожалуйста! Любая проблема имеет фамилию, имя и отчество. Андрей Викторович Кузьменко погиб в дорожно-транспортном происшествии, увы, которое случилось по его собственной вине", – написал он.

[ + – ] Пост Алексея Молчанова о гибели Скрябина

"Словом заряжал на борьбу"

В августе 2020 года действующий президент Украины Владимир Зеленский своим указом присвоил Андрею Кузьменко звание Героя Украины (посмертно).

"С начала войны Андрей регулярно ездил на восток и помогал нашим защитникам. Кузьма и сам был настоящим защитником Украины. Воином слова. Его оружие — ручка, бумага и микрофон. Песней он исцелял душу, словом — заряжал на борьбу. За сильную, процветающую и непобедимую Украины", – заявил Зеленский.

Что говорят и пишут о Кузьме сегодня

Через пять лет после гибели Андрея Кузьменко, во вторник, 2 февраля 2020 года Верховная Рада Украины поддержала инициативу о присвоении музыканту Кузьме Скрябину звание народного артиста посмертно.

260 нардепов поддержали запрос своего коллеги Павла Мельника о присвоении звания Кузьме Скрябину и другим выдающимся деятелям Украины, которые при жизни не получили "народного артиста".

Парламентарий от "Слуги народа" Павел Мельник предложил Владимиру Зеленскому внести изменения в соответствующий указ, который позволит присваивать почетные звания посмертно.

17 августа прошлого года в день рождения Кузьмы Скрябина во Львове стартовали съемки полнометражного фильма "Я, "Победа" и Берлин", по сюжету одноименной книги музыканта.

Позже появилась информация, что Кузьму Скрябина сыграет актер театра и кино Иван Блиндар, для которого эта работа станет первой большой ролью.

В 2021 году на годовщину гибели исполнителя отреагировали многие известные украинцы, которые указывают на значительный вклад Кузьмы как в украинскую культуру, так и в становление гражданского общества.

Эстрадный певец, композитор, актер, продюсер Александр Пономарев разместил в Facebook часть своего выступления на концерте памяти Кузьмы, где он исполнил хит Скрябина "Сам себе страна".

[ + – ] Александр Пономарев поет в память о Скрябине

В комментариях под сообщением украинцы пишут, что скучают по Андрею и помнят о нем.

[ + – ] Комментарии под постом Александра Пономарева

[ + – ] Комментарии под постом Александра Пономарева

Известный исполнитель, а в недавнем времени и политик Святослав Вакарчук разместил в Facebook ссылку на песню группы "Скрябин" — "Птицы"

"Шесть лет… Летай высоко", – подписал свой пост бывший лидер партии "Голос".

[ + – ] Святослав Вакарчук также разместил пост в память об Андрее Кузьменко

Украинская поп- и фолк-рок-группа DZIDZIO также показала свое выступление на этом концерте. Тогда музыканты в честь Кузьмы исполнили свою известную песню "Три в одном".

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Популярный шоумен Julik показал в Instagram, как в свое время выступал вместе с Кузьмой на одном из корпоративов.

"Помним! Счастлив, что был знаком", – подписал он видеоролик.

[ + – ] Julik - памяти Скрябина

Шоумен Андрей Джеджула вспоминает Скрябина как очень веселого человека.

"Зная, какой ты был веселый и какие ржачные анекдоты знал, понимаю, что на небе было грустно и ты просто нужен был там. И ты теперь там травишь свои шутки! Человек — праздник, энерджайзер, часами мог с тобой залипать на теме анекдотов и приколов", – пишет он в Instagram.

[ + – ] Андрей Джеджула вспомнил, каким веселым и жизнерадостным был Кузьма

Певица Ирина Билык опубликовала в соцсети фотографию Кузьмы Скрябина.

"Помним. Грустим. Тебя не хватает", – подписала исполнительница кадр.