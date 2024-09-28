Альбом Океана Эльзы "Той день": культ личности, но всего 1 трек из 12 напоминает былого Вакарчука

Новый релиз Святослава Вакарчука слабо напоминает его прошлое творчество, развивая несколько нелепый культ личности рокера, за исключением одной пронзительной баллады о потерянной любви.

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На днях группа "Океан Эльзы" представила новый альбом — "Той День", спустя восемь лет после предыдущего. Большой перерыв не сказался на качестве десятого студийного релиза группы — оно откровенно слабое, хоть диск выпущен к 30-летию коллектива. В 2021 году по поводу трека "Без тебе мене нема" Вакарчук сказал, что его написал ИИ. Теперь, кажется, что все песни написаны ИИ. Кроме псевдомессианской "Мукачево", где Вакарчук буквально создает культ собственной личности, называя мальчика из Мукачево (родина певца) "голосом поколения". И одной действительно трогательной баллады "Ніч розведе мости", которая напоминает былое творчество Вакарчука. Фокус предположит причины настолько посредственной работы рок-группы Украины №1.

Ремейк со второго альбома "Той день", спетый группой с молодыми артистами, конечно, звучит прилично, однако главный сингл альбома – "Мукачево". И здесь, автор о себе, любимом, поет следующее:

"Десь на набережній в Мукачеві,

Там, де душу виймає сакура,

Влаштував би собі побачення

Із собою з вісімдесятих я,

І спитав би у себе, хлопчика,

Що побачив мене дорослого,

Чи хотів би він стати голосом

Покоління тих, кому болить?..

Тих, хто не мовчить!".

И с еще больше патетикой:

"Я не хочу ніколи існувати без імені!

Я не хочу ніколи засинати у камені!

Я нікому не буду віддавати ім'я своє!

Тим, ким я був, тим я і є!"

Клип на трек "Мукачево"

Петь о себе на полном серьезе как о "голосе поколения" — запредельный пафос, на грани культа собственной личности. И получается, напротив — скорее смешно, потому что "голос поколения" — это штамп. Однако куда подевалась из поэзии Святослава самоирония? Та, что была, например, в песне "911", где лирический герой общался с машиной, как с дамой сердца ("Ти моя остання любов, моя машина, ти i я напилися знов, моя єдина, на смак бензина – кави")?

Дальше – больше. Автор объясняет всем как устроен мир в треке "Дихотомія":

"Чорне і біле

Світло і тінь

Кожен щось ділить

Куди не кинь

Яблуко змія

Чи Книга Знань

Дихотомія

Куди не глянь

Інь або янь".

Теперь всем все ясно?

Трек "Дихотомія"

Но Вакарчук, конечно, не подобными песнями заработал себя имя. Я написал за пару десятков лет несколько текстов о его творчестве. И, например, с музыкальной точки зрения альбом "Суперсиметрія" (2003) – одна из вершин украинской музыки в принципе. На диске все песни построены по принципу от секса – к сердцу: от "Кішки" — к "Холодно". И чем меньше страсти, тем больше душевности: от трека к треку идет уменьшение электроники — в пользу акустики. Великолепная концепция — заслушаешься!

Что говорят тексты

Но однажды я плотно занялся текстами Вакарчука и мне стало понятно – почему ему не надо было дважды ходить в политику, становясь депутатом. Его лирический герой – совсем не лидер. А кто? Разберемся.

Два вершинных альбома "Океана Эльзы" судьбоносно вышли перед глобальными социальными потрясениями: "Суперсиметрія" (2003) – перед Оранжевой революцией, "Земля" (2013) – перед Евромайданом — это самый почвеннический альбом группы. Ненарочитое совпадение лирики Вакарчука с общественной повесткой очаровывало: типа как трек "Мила моя, вставай", обращенный к девушке, который вдруг стал гимном Оранжевой революции.

Но о чем конкретно содержание его песен? "Одна в моїй кімнаті, нема куди тікати. І їй напевно не поможуть навіть танки і гармати – моя маленька незалежність… Вона втрачає сили, у неї зводить крила… моя субтильна незалежність", ("Незалежність", 2013)" Мужчина теряет свою независимость, которую он радостно отдает женщине.

Обычно кавалер поет серенады даме, а у лирического героя Святослава: "Я не відвів очей, ти псальми поглядом мені складала, а потім у ві сні ти в ванні з молоком мене купала", ("Рандеву", 2013). Она его купала, а не наоборот! "Обійми мене, обійми мене, обійми так лагідно і не пускай…", ("Обійми", 2013). Ей нужно его обнять? Не ему ее? Песня "Бесаме мучо" ("Bésame mucho") с таким же примерно требованием "Целуй меня крепче", но она написана женщиной — мексиканкой Консуэло Веласкес.

Инфантилизм лирического героя беспределен: "Дякую тобі, за те, що ти завжди зі мною, і може я – твоє дитя.." Или: "Я так хочу до тебе, як до матері немовля, я так хочу до тебе, як до неба ота земля". Земля – пассивное женское начало Инь, Небо — активное мужское — Ян, здесь же все наоборот (если уж сам рокер затронул тему Инь и Ян в новом альбоме).

Герой Святослава всегда готов сдаться любимой в плен: "Я би не змiг здатись в полон…але для тебе зможу я все!", ("Для тебе", 2003) И при этом кричит в запале: "Я не здамся без бою", (2005). То есть лирического героя-мужчину нужно еще и завоевывать? А мне казалось покорять нужно женщин? Поговорка "За тобой как за каменной стеной" относится к женщине, обращающейся к мужчине, но не в случае Вакарчука, который поет, обращаясь к лирической героине: "Дякую тобі, за те, що ти завжди зі мною і я живу не так як всі, як за Стіною…", ("Дякую", 2007). То есть за Ней – как за стеной.

Женщина в поэзии Святослава всегда действующее лицо: она то вампирша ("Хто ти є ти випила мою кров І п’яною впала"), то ангел ("Така, як ти буває раз на все життя, і то із неба"). Она в текстах Вакарчука – активное и ведущее начало, он – пассивное и ведомое: "І я б не боявся та ти наступаєш, та ти наступаєш ти на абордаж, мені би мовчати але ти все знаєш, мені би тікати але ж ти не даш", ("Вище неба", 2005). Не даст!

Формула творчества Вакарчука: инфантил – женщина-вамп – война за личную свободу.

И хоть лирический герой как бы рвется на свободу, он без этой своей женщины существовать не в состоянии. Именно эта неоднозначная ситуация способствовала выдаче Святославом на гора — массы хитов два десятилетия. В 2021 году музыкант сообщил, что ИИ, прослушав все песни ОЕ, написал хит. ИИ точно определил кредо лирического героя певца: "Без тебе мене нема".

Кто источники вдохновения?

Известно, что музой Святослава на протяжении более чем 20 лет была стилист Ляля Фонарева. Она была замужем когда они познакомились в 2000-м. Затем состояли в гражданском браке. Но в 2021 году 46-летний Вакарчук сообщил, что расстается с ней. И стало известно о рождении у Вакарчука сына Ивана. Новая избранница рокера – 39-летняя Евгения Яцута – совладелица, директор и продюсер компании Radioaktivefilm. Как выяснило издание "Информатор", с началом полномасштабной войны Яцута вместе с Иваном переехала в Швейцарию и уже там родила дочь Соломию. Сам певец остался в Украине. Хотя в декларации за 2024 год в графе "Семья" у него указаны только дети.

Но в новой пластинке о детях речи нет. Под мальчиком артист имеет в виду себя. И о войне — ни слова. Вы спросите: и что прям все новые треки — такие плакатно-ИИ-шные? Есть одно исключение. О потерянной любви. Это баллада: "Ніч розведе мости":

"Між мною і тобою тінь накрила все давно

Між мною і тобою тінь — закінчилось кіно

Двері відкриті, пороги збиті

Я знаю, я знаю, я знаю ніч розведе мости

Я бачив, я бачив, я знаю, як засинаєш ти".

Трек "Ніч розведе мости"

Я знаю только один город, где разводят мосты, но он — на вражеской территории. Однако метафора сильная. И ностальгия – трепетная. И болит по-настоящему. Слушаешь – берет.

"Від того що віра у себе

Без тебе уже не гребе

Але в основному від того, що поруч немає тебе".

Старая формула теперь работает, но в ключе ностальгии. Личной свободы у лирического героя завались, но нужна ли она ему без любимой?

Один трек – зачетный. Вполне можно его присоединять к зэ бэсту группы, который они скоро будут исполнять на концертах, посвященных 30-летию ОЕ, наряду с такими шедеврами прошлых лет как "На небі", "Така як ти", "Не здамся без бою", "Обійми", "Рандеву", "Я їду до дому", "Для тебе" и "Все буде добре".