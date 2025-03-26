"Кожна нота — це спогад": військова зіграла на скрипці на руїнах поблизу Покровська (відео)

Нацгвардійці відзначають 11-ту річницю створення НГУ, згадуючи полеглих побратимів, чию місію продовжують на українській землі. Офіцерка "Червоної Калини" через роки взяла до рук інструмент, який була змушена відкласти через службу у війську.

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26 березня в Україні відзначають День Національної гвардії. До свята пресслужба 14 бригади оперативного призначення ім. Івана Богуна НГУ "Червона Калина" опублікувала щемке відео з Покровського напрямку.

"Не так ми хотіли зустріти 11-річчя створення Національної гвардії України", — підкреслили у бригаді.

У річницю створення Нацгвардії офіцерка "Червоної Калини" знову взяла до рук скрипку, на якій не грана понад чотири роки. Вона зіграла після тривалої перерви через військову службу на руїнах, які раніше були спальним кварталом поблизу Покровську. Для виконання військовослужбовиця обрала композицію Василя Скорика — мелодію, яка проникає в саме серце кожного українця.

"Ці 11 років — це не просто цифри. Це роки, сповнені боротьби, відваги та незламного духу. Це час розвитку, сили та мужності, але також і втрат. 11 років, які зробили нас сильніше. Щодня ми стоїмо на захисті нашої країни, втілюючи мрію про мир і свободу. Кожна нота — це спогад про тих, хто віддав своє життя за нашу свободу, про тих, кого чекають вдома, про тих, кого вже немає", — наголосили у "Червоній Калині".

Пресслужба додала, що в у бригаді пам’ятають кожного й кожну, хто пішов у небуття. Захисники продовжують їхню справу.

"Ми — нацгвардійці. Ми — частина нації, яка ніколи не здається. Слава Україні", — додали у пості.

Нагадаємо, 26 березня у Київ приїхав міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде. Він висловив непохитну підтримку і запевнив у продовженні довгострокового партнерства з Україною.

Раніше, 18 березня, у ДПСУ показали, як виглядає нині Покровськ. Прикордонники наголосили, що колись сповнене життя місто перетворюється на руїни.