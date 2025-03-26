"Каждая нота — это воспоминание": военная сыграла на скрипке на руинах вблизи Покровска (видео)

Нацгвардейцы отмечают 11-ю годовщину создания НГУ, вспоминая павших побратимов, чью миссию продолжают на украинской земле. Офицер "Червоной Калины" спустя годы взяла в руки инструмент, который была вынуждена отложить из-за службы в армии.

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26 марта в Украине отмечают День Национальной гвардии. К празднику пресс-служба 14 бригады оперативного назначения им. Ивана Богуна НГУ "Червона Калина" опубликовала щемящее видео с Покровского направления.

"Не так мы хотели встретить 11-летие создания Национальной гвардии Украины", — подчеркнули в бригаде.

В годовщину создания Нацгвардии офицер "Червоной Калины" снова взяла в руки скрипку, на которой не играла более четырех лет. Она сыграла после длительного перерыва из-за военной службы на руинах, которые раньше были спальным кварталом вблизи Покровска. Для исполнения военнослужащая выбрала композицию Василия Скорика — мелодию, которая проникает в самое сердце каждого украинца.

"Эти 11 лет — это не просто цифры. Это годы, полные борьбы, отваги и несокрушимого духа. Это время развития, силы и мужества, но также и потерь. 11 лет, которые сделали нас сильнее. Ежедневно мы стоим на защите нашей страны, воплощая мечту о мире и свободе. Каждая нота — это воспоминание о тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу, о тех, кого ждут дома, о тех, кого уже нет", — отметили в "Червоной Калине".

Пресс-служба добавила, что в в бригаде помнят каждого и каждую, кто ушел в небытие. Защитники продолжают их дело.

"Мы — нацгвардейцы. Мы — часть нации, которая никогда не сдается. Слава Украине", — добавили в посте.

Напомним, 26 марта в Киев приехал министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. Он выразил непоколебимую поддержку и заверил в продолжении долгосрочного партнерства с Украиной.

Ранее, 18 марта, в ГПСУ показали, как выглядит сейчас Покровск. Пограничники отметили, что когда-то полный жизни город превращается в руины.