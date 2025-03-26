В Киев приехал глава МИД Норвегии: с кем встретится и о чем будет говорить

Украину посетили министр иностранных дел и министр труда и интеграции. Планируется встреча с украинскими коллегами и оценка результатов норвежской поддержки.

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В Киев с визитом прибыл министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. Кроме того, столицу Украины посетила министр труда и интеграции Норвегии Тонье Бренна. Об этом 26 марта сообщила пресс-служба правительства Норвегии.

Эспен Барт Эйде выразил непоколебимую поддержку и заверил в продолжении долгосрочного партнерства с Украиной.

"Важно, что мы демонстрируем свою поддержку Украине, путешествуя сюда и посещая украинское правительство, гражданское общество и международные организации, которые выполняют жизненно важную работу", — сказал министр иностранных дел.

Министр иностранных дел Эспен Барт Эйде добавил, что ему приятно путешествовать вместе с министром труда и инклюзии, подчеркнув, что поддержка Норвегии Украины является всеобъемлющей и охватывает все сферы норвежской политики.

Эйде и Бренна планируют встретиться с украинскими коллегами и ознакомиться с результатами норвежской поддержки. По информации правительства, 6 марта Норвегия увеличила свою помощь Украине на 50 миллиардов крон, что в целом достигнет 217 миллионов крон до 2030 года.

"На встречах с украинскими властями мы можем пообещать долгосрочную приверженность усилиям Норвегии. Это замечают украинцы", — отметила министр труда и интеграции Норвегии

Министр труда и интеграции Норвегии отметила, что хотя сейчас много внимания уделяется боевым действиям, важно также обеспечить функционирование общества. По ее словам, наличие электричества, работы, действующего государственного аппарата и активного гражданского общества является важной частью сопротивления.

Стоит напомнить, что 21 марта издание Politico сообщило, что ЕС нашел способ обойти блокирование Венгрией решений по Украине. Венгрия выбрала свой собственный путь, поэтому Европейский Союз больше не будет учитывать позицию одной из стран-членов.

Также Фокус писал о том, что по информации СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского в Елисейский дворец. Страны, присоединившиеся к "коалиции желающих", рассматривают вопрос гарантий безопасности для защиты Украины от возможных новых нападений РФ.