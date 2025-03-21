ЕС нашел способ обойти Венгрию, которая блокирует все решения по Украине, — Politico

Венгрия решила пойти собственным путем, поэтому Европейский Союз больше не будет учитывать действия одной страны-члена, рассказали журналисты.

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Европейские чиновники отыскали "лазейку" в законодательстве, которая отныне позволит игнорировать протесты Венгрии в отношении Украины. Премьер-министр Виктор Орбан, вероятно, потерял возможность блокировать резолюции благодаря особому способу оформления документов. О выдумке еврочиновников написало издание Politico.

Издание пообщалось с неназванным источником — дипломатом ЕС, указано в статье. Источник объяснил, как европейцы на четвертый год российско-украинской войны научились обходить блокирование Венгрии. В соответствии с законодательством европейского сообщества, резолюции должны приниматься консенсусом — то есть должно быть согласие всех 27 членов. Но по вопросам Украины из-за Венгрии этих голосов часто бывает 26 и решения не принимались. Чтобы обойти эту блокировку, резолюции по Украине будут идти как приложения к другим решениям, по которым есть консенсус, говорится в статье. Ближайшее такое решение вскоре обнародуют, добавили журналисты.

"Сегодняшнее заявление по Украине будет опубликовано как приложение от имени 26. Это новая норма. И она полезна, когда речь идет о политических намерениях. Возможно, впоследствии мы столкнемся с другими проблемами", — заявил высокопоставленный источник медиа.

Дипломатом добавил, что 6 марта в ЕС окончательно осознали: будут постоянные "разногласия с одним государством-членом". Поэтому другие члены решили "двигаться вперед" в составе 26 стран, пояснил он.

Другие источники Politico прокомментировали ситуацию относительно Орбана, а также президента США Дональда Трампа и войны. Один дипломат отметил, что венгерский премьер выбрал "путь изоляции" и может свободно им двигаться, отклонив "все протянутые руки". Европейцы решили, что вопросы их безопасности важнее, чем прихоти этого политика. Второй дипломат уточнил, что вопрос безопасности особенно важен ввиду того, что вопреки усилиям Трампа война в ближайшее время не завершится.

ЕС и Украина — что делала Венгрия

Отметим, Фокус писал о сопротивлении Венгрии, которая в марте дважды мешала европейцам помочь Украине. Например, 15 марта Виктор Орбан заявил, что Украина никогда не станет членом ЕС. Кроме того, он озвучил целый список требований: среди них — "выгнать агентов Сороса", не пускать мигрантов и "защитить христианское наследие". В то же время 17 марта Венгрия согласилась проголосовать за резолюцию о продлении санкций ЕС против РФ, но это произошло только после звонка из Вашингтона.

Напоминаем, 20 марта издание DW сообщило, что ЕС якобы окончательно отказался конфисковать замороженные российские активы. Между тем польский журналист Бартош Веглярчик рассказал, как Европа может решить проблемы с обороной и безопасностью.