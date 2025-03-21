ЄС знайшов спосіб обійти Угорщину, яка блокує усі рішення по Україні, — Politico

Угорщина вирішила піти власним шляхом, тому Європейський Союз більше не зважатиме на дії однієї країни-члена, розповіли журналісти.

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Європейські чиновники відшукали "шпарину" в законодавстві, яка відтепер дозволить ігнорувати протести Угорщини щодо України. Прем'єр-міністр Віктор Орбан, ймовірно, втратив можливість блокувати резолюції завдяки особливому способу оформлення документів. Про вигадку єврочиновників написало видання Politico.

Видання поспілкувалось з неназваним джерелом — дипломатом ЄС, вказано у статті. Джерело пояснило, як європейці на четвертий рік російсько-української війни навчились обходити блокування Угорщини. Відповідно до законодавства європейської спільноти, резолюції повинні прийматись консенсусом — тобто має бути згода усіх 27 членів. Але з питань України через Угорщину цих голосів часто буває 26 і рішення не приймались. Щоб обійти це блокування, резолюції по Україні будуть іти як додатки до інших рішень, по яких є консенсус, ідеться у статті. Найближче таке рішення незабаром оприлюднять, додали журналісти.

"Сьогоднішня заява щодо України буде опублікована як додаток від імені 26. Це нова норма. І вона корисна, коли йдеться про політичні наміри. Можливо, згодом ми зіткнемося з іншими проблемами", — заявило високопоставлене джерело медіа.

Дипломатом додав, що 6 березня в ЄС остаточно усвідомили: будуть постійні "розбіжності з однією державою-членом". Тому інші члени вирішили "рухатись вперед" у складі 26 країн, пояснив він.

Інші джерела Politico прокоментували ситуацію щодо Орбана, а також президента США Дональда Трампа та війни. Один дипломат зауважив, що угорський прем'єр обрав "шлях ізоляції" і може вільно ним рухатись, відхиливши "всі простягнуті руки". Європейці вирішили, що питання їхньої безпеки важливіші, ніж забаганки цього політика. Другий дипломат уточнив, що питання безпеки особливо важливе з огляду на те, що всупереч зусиллям Трампа війна найближчим часом не завершиться.

ЄС та Україна — що робила Угорщина

Зазначимо, Фокус писав про спротив Угорщини, яка у березні двічі заважала європейцям допомогти Україні. Наприклад, 15 березня Віктор Орбан заявив, що Україна ніколи не стане членом ЄС. Крім того, він озвучив цілий список вимог: серед них — "вигнати агентів Сороса", не пускати мігрантів та "захистити християнську спадщину". Водночас 17 березня Угорщина погодилась проголосувати за резолюцію про продовження санкцій ЄС проти РФ, але це сталось лише після дзвінка з Вашингтона.

Нагадуємо, 20 березня видання DW повідомило, що ЄС начебто остаточно відмовився конфіскувати заморожені російські активи. Тим часом польський журналіст Бартош Веглярчик розповів, як Європа може розв'язати проблеми з обороною та безпекою.