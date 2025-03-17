Все вирішив один дзвінок: чому Угорщина погодилась продовжити санкції проти Росії

Оскільки Вашингтон погрожує залишити Європу в стороні від дискусій, дипломати з низки країн стверджують, що жорстка політика санкцій є єдиним способом гарантувати, що блок зможе отримати право голосу на переговорах, пише видання Politico.

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Угорщина, яка погрожувала заблокувати продовження санкцій ЄС проти Росії, зрештою погодилася цього не робити. Це сталося після телефонної розмови держсекретаря США Марко Рубіо з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто. Про це пише Politico з посиланням на власні джерела.

У січні Угорщина погрожувала накласти вето на регулярне відновлення санкцій ЄС щодо Росії, мотивуючи це поверненням Дональда Трампа в Білий дім. Але потім американський президент несподівано пригрозив Москві запровадити додаткові обмеження.

За повідомленням джерел видання — двох європейських дипломатів, державний секретар США Марко Рубіо зателефонував міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сіярто і закликав його не руйнувати рамки санкцій блоку.

Дипломати заявили, що це повідомлення допомогло переконати Будапешт відступити , забезпечивши замороження російських активів і збереження торгових ембарго. Міністерство закордонних справ Угорщини не відповіло на запит про коментар.

Оскільки Вашингтон погрожує залишити Європу в стороні від дискусій, дипломати з низки країн стверджують, що жорстка політика санкцій є єдиним способом гарантувати, що блок зможе отримати право голосу на переговорах.

"Нас запросять, коли нам скажуть скасувати санкції. Санкції самі по собі є нашим важелем впливу", — сказав один з неназваних дипломатів з ЄС.

Видання зауважує, що в ЄС немає консенсусу щодо того, коли він може послабити санкції, незалежно від того, що Трамп запропонує росіянам. Тепер сусіди Росії кажуть, що настав час прокласти червоні лінії.

"Санкції можуть бути пом’якшені або скасовані лише в тому випадку, якщо Росія зможе відшкодувати збитки, які вона завдала Україні", — заявив спеціальний представник Латвії з питань санкцій Аріс Вігантс.

Нагадаємо, що Угорщина пообіцяла заблокувати голосування ЄС щодо продовження санкцій проти громадян РФ, дотичних до війни та вторгнення в Україну. Таким способом Будапешт хоче вилучити зі списків російського олігарха Михайла Фрідмана.

10 березня агентство Bloomberg повідомило, що США готують скасувати низку санкцій проти РФ і готуються почати з нафтової галузі.