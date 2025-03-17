Все решил один звонок: почему Венгрия согласилась продлить санкции против России

Поскольку Вашингтон угрожает оставить Европу в стороне от дискуссий, дипломаты из ряда стран утверждают, что жесткая политика санкций является единственным способом гарантировать, что блок сможет получить право голоса на переговорах, пишет издание Politico.

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Венгрия, которая угрожала заблокировать продление санкций ЕС против России, в конце концов согласилась этого не делать. Это произошло после телефонного разговора госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники.

В январе Венгрия угрожала наложить вето на регулярное восстановление санкций ЕС в отношении России, мотивируя это возвращением Дональда Трампа в Белый дом. Но потом американский президент неожиданно пригрозил Москве ввести дополнительные ограничения.

По сообщению источников издания — двух европейских дипломатов, государственный секретарь США Марко Рубио позвонил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто и призвал его не разрушать рамки санкций блока.

Дипломаты заявили, что это сообщение помогло убедить Будапешт отступить, обеспечив замораживание российских активов и сохранение торговых эмбарго. Министерство иностранных дел Венгрии не ответило на запрос о комментарии.

Поскольку Вашингтон угрожает оставить Европу в стороне от дискуссий, дипломаты из ряда стран утверждают, что жесткая политика санкций является единственным способом гарантировать, что блок сможет получить право голоса на переговорах.

"Нас пригласят, когда нам скажут отменить санкции. Санкции сами по себе являются нашим рычагом влияния", — сказал один из неназванных дипломатов из ЕС.

Издание отмечает, что в ЕС нет консенсуса относительно того, когда он может ослабить санкции, независимо от того, что Трамп предложит россиянам. Теперь соседи России говорят, что пришло время проложить красные линии.

"Санкции могут быть смягчены или отменены только в том случае, если Россия сможет возместить ущерб, который она нанесла Украине", — заявил специальный представитель Латвии по вопросам санкций Арис Вигантс.

Напомним, что Венгрия пообещала заблокировать голосование ЕС о продлении санкций против граждан РФ, касающихся войны и вторжения в Украину. Таким способом Будапешт хочет изъять из списков российского олигарха Михаила Фридмана.

10 марта агентство Bloomberg сообщило, что США готовятся отменить ряд санкций против РФ и готовятся начать с нефтяной отрасли.