Орбан може вивести росіян з-під санкцій ЄС заради олігарха Фрідмана, — Financial Times

Якщо Угорщину не переконають до суботи 15 березня, то зникнуть санкції для двох тисяч громадян РФ, написали журналісти. Серед них — політики та підприємці, які допомагають Кремлю вести війну.

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Угорщина пообіцяла заблокувати голосування Європейського Союзу щодо продовження санкцій проти громадян Російської Федерації, дотичних до війни та вторгнення в Україну. Таким способом Будапешт тисне на європейців, що вилучити зі списків потрібну людину — російського олігарха Михайла Фрідмана. Про поведінку Угорщини та її прем'єр-міністра Віктора Орбана написало видання The Financial Times.

Видання пояснило, що країни ЄС повинні продовжити рішення про накладання обмежень на росіян — на заморожування активів в Європі. Голосування має відбутись у четвер 13 березня: потрібне одностайне рішення усіх 27 європейських столиць. Дедлайн позитивного голосування — до суботи 15 березня. Якщо цього не зробити, то санкції автоматично стануть нечинними і громадяни РФ дістануться до своїх рахунків. Проти виступає Угорщина, вказано у статті. Посол Угорщини в ЄС вимагає, щоб зі списку вилучили Фрідмана.

"Угорщина пригрозила заблокувати відновлення ЄС санкцій щодо близько 2000 росіян, якщо зі списку не буде вилучено олігарха Михайла Фрідмана", — написало FT.

У статті вказано, що поведінка Угорщини відповідає заявам Віктора Орбана, який критикує санкції проти РФ та ставлення ЄС до російської-української війни. Втім, вказується, що була одна столиця ЄС, яка підтримувала ідею щодо Фрідмана — це Люксембург, вказали журналісти. Також вони розповіли, що Будапешт спершу запропонував видалити з санкційного списку вісьмох росіян. Крім Фрідмана, згадувався ще Алішер Усманов та Петро Авен: про них наче забули, а вони у квітні 2024 виграли суд про зняття частини обмежень.

"Перемога олігархів стала найгучнішим ударом по режиму санкцій ЄС проти Росії з часів вторгнення", — зауважило видання.

Санкції проти РФ — деталі

Михайло Фрідман — російський олігарх, який заробив статки на співпраці з Кремлем, але під час війни виїхав з РФ та оселився в Лондоні. У 2023 році Україна наклала на нього санкції, а він, у відповідь, подав позов на 1 млрд дол. У січні 2024 року агентство Bloomberg Billionaires Index оприлюднило рейтинг найбагатших людей світу. Рейтинг показав, що у топ 500 опинилось 25 росіян, частина — під санкціями. Зокрема, на 453 місці — Петро Авен, якого хотіла врятувати Угорщина і який має 5,96 млрд дол. На 164 місці — Фрідман з 12,3 млрд дол.

Нагадуємо, 10 березня агентство Bloomberg повідомило, що США готують скасувати низку санкцій проти РФ і готуються почати з нафтової галузі. 9 березня це ж агентство розповіло про розформування спецгрупи, яка мала боротись з російським "тіньовим флотом".