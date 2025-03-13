Орбан може вивести росіян з-під санкцій ЄС заради олігарха Фрідмана, — Financial Times
Якщо Угорщину не переконають до суботи 15 березня, то зникнуть санкції для двох тисяч громадян РФ, написали журналісти. Серед них — політики та підприємці, які допомагають Кремлю вести війну.
Угорщина пообіцяла заблокувати голосування Європейського Союзу щодо продовження санкцій проти громадян Російської Федерації, дотичних до війни та вторгнення в Україну. Таким способом Будапешт тисне на європейців, що вилучити зі списків потрібну людину — російського олігарха Михайла Фрідмана. Про поведінку Угорщини та її прем'єр-міністра Віктора Орбана написало видання The Financial Times.
Видання пояснило, що країни ЄС повинні продовжити рішення про накладання обмежень на росіян — на заморожування активів в Європі. Голосування має відбутись у четвер 13 березня: потрібне одностайне рішення усіх 27 європейських столиць. Дедлайн позитивного голосування — до суботи 15 березня. Якщо цього не зробити, то санкції автоматично стануть нечинними і громадяни РФ дістануться до своїх рахунків. Проти виступає Угорщина, вказано у статті. Посол Угорщини в ЄС вимагає, щоб зі списку вилучили Фрідмана.
Читати також
США та Україна обговорили умови перемир'я та угоду про метали: перші деталі переговорів
"Не хотів наражати на небезпеку": Джей Ді Венс уперше прокоментував службу брата в українській армії
"Чому ми йдемо з Курщини": Безугла розкритикувала Сирського і похвалила Драпатого
В Держдумі РФ заявили, що Росія не піде перемир'я, щоб не дати Україні переозброїтися
"Угорщина пригрозила заблокувати відновлення ЄС санкцій щодо близько 2000 росіян, якщо зі списку не буде вилучено олігарха Михайла Фрідмана", — написало FT.
У статті вказано, що поведінка Угорщини відповідає заявам Віктора Орбана, який критикує санкції проти РФ та ставлення ЄС до російської-української війни. Втім, вказується, що була одна столиця ЄС, яка підтримувала ідею щодо Фрідмана — це Люксембург, вказали журналісти. Також вони розповіли, що Будапешт спершу запропонував видалити з санкційного списку вісьмох росіян. Крім Фрідмана, згадувався ще Алішер Усманов та Петро Авен: про них наче забули, а вони у квітні 2024 виграли суд про зняття частини обмежень.
"Перемога олігархів стала найгучнішим ударом по режиму санкцій ЄС проти Росії з часів вторгнення", — зауважило видання.
Санкції проти РФ — деталі
Михайло Фрідман — російський олігарх, який заробив статки на співпраці з Кремлем, але під час війни виїхав з РФ та оселився в Лондоні. У 2023 році Україна наклала на нього санкції, а він, у відповідь, подав позов на 1 млрд дол. У січні 2024 року агентство Bloomberg Billionaires Index оприлюднило рейтинг найбагатших людей світу. Рейтинг показав, що у топ 500 опинилось 25 росіян, частина — під санкціями. Зокрема, на 453 місці — Петро Авен, якого хотіла врятувати Угорщина і який має 5,96 млрд дол. На 164 місці — Фрідман з 12,3 млрд дол.
Нагадуємо, 10 березня агентство Bloomberg повідомило, що США готують скасувати низку санкцій проти РФ і готуються почати з нафтової галузі. 9 березня це ж агентство розповіло про розформування спецгрупи, яка мала боротись з російським "тіньовим флотом".
Читати також
Дон Дональд Корлеоне: як США за Трампа перетворюються на мафіозну державу
Хто стоїть за Трампом: 6 сил сучасної політичної системи США
"Не хотів наражати на небезпеку": Джей Ді Венс уперше прокоментував службу брата в українській армії
"Роби все, що хочеш": президент Ірану грубо відповів Трампу на його прохання про переговори