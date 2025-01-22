Санкції ЄС проти РФ можуть втратити чинність після 31 січня: як до цього причетний Орбан

Журналісти повідомляють, що угорський глава уряду Орбан продовжує блокувати пролонгацію санкцій проти РФ. У ЄС сподіваються розв'язати це питання протягом поточного тижня.

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Європейський Союз (ЄС) вчергове зіткнувся з небажанням угорського прем'єра Віктора Орбана погоджувати продовження нових санкцій проти Росії. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на джерела, обізнаних із ситуацією.

Співрозмовники видання вказують, що угорський політик продовжує блокувати пролонгацію санкцій проти РФ, і наразі в ЄС не знають, чи зможуть за допомогою перемовин просунути розв'язок цього питання. Оскільки погодження обмежень вимагає одностайності, то наразі "немає плану Б щодо продовження санкцій, якщо Орбан продовжить їх блокувати".

Джерела додають, що у випадку неможливості домовитися з Орбаном протягом цього тижня, то це питання потрапить на розгляд очільників МЗС, яке відбудеться 27 січня. За словами іншого інсайдера, в ЄС все ще "сподіваються врегулювати питання пролонгації [санкцій]" до зустрічі глав закордонних відомств членів Євросоюзу.

ЗМІ підкреслює, що раніше Орбан погрожував іншими заходами, пов'язаними з Україною, однак наразі не наполягає активно на своїй позиції. Ймовірну зміну такої позиції угорського прем'єра пов'язують зі вступом 47-го президента США Дональда Трампа на посаду.

Журналісти додають, що на початку грудня 20224 року Орбан заявив, що очікує інавгурації Трампа, аби ухвалити рішення про продовження санкцій проти Росії. Однак нещодавня заява глави США означає, що Трамп не подав "жодних ознак" про намір послабити санкції проти Москви, та додав що, ймовірно запровадить додаткові заходи, якщо Путін "не сяде за стіл переговорів" щодо України.

В грудні 2024 року стало відомо, що ЄС ухвалив 15 пакет санкцій проти РФ. У списку обмежень — 54 особи та 30 організацій, які відповідальні за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності України.

Згодом повідомлялося, що Трамп допустив нові санкції проти РФ у разі відмови від переговорів. Трамп назвав цілком можливим введення додаткових санкцій проти Москви, додавши, що Володимир Зеленський хотів би закінчення війни.