Санкции ЕС против РФ могут потерять силу после 31 января: как к этому причастен Орбан

Журналисты сообщают, что венгерский глава правительства Орбан продолжает блокировать пролонгацию санкций против РФ. В ЕС надеются решить этот вопрос в течение текущей недели.

Related video

Европейский Союз (ЕС) в очередной раз столкнулся с нежеланием венгерского премьера Виктора Орбана согласовывать продление новых санкций против России. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Собеседники издания указывают, что венгерский политик продолжает блокировать пролонгацию санкций против РФ, и сейчас в ЕС не знают, смогут ли с помощью переговоров продвинуть решение этого вопроса. Поскольку согласование ограничений требует единодушия, то пока "нет плана Б по продлению санкций, если Орбан продолжит их блокировать".

Источники добавляют, что в случае невозможности договориться с Орбаном в течение этой недели, то этот вопрос попадет на рассмотрение руководителей МИД, которое состоится 27 января. По словам другого инсайдера, в ЕС все еще "надеются урегулировать вопрос пролонгации [санкций]" до встречи глав иностранных ведомств членов Евросоюза.

СМИ подчеркивает, что ранее Орбан угрожал другими мерами, связанными с Украиной, однако пока не настаивает активно на своей позиции. Вероятное изменение такой позиции венгерского премьера связывают со вступлением 47-го президента США Дональда Трампа в должность.

Журналисты добавляют, что в начале декабря 20224 года Орбан заявил, что ожидает инаугурации Трампа, чтобы принять решение о продлении санкций против России. Однако недавнее заявление главы США означает, что Трамп не подал "никаких признаков" о намерении ослабить санкции против Москвы, и добавил что, вероятно введет дополнительные меры, если Путин "не сядет за стол переговоров" по Украине.

В декабре 2024 года стало известно, что ЕС принял 15 пакет санкций против РФ. В списке ограничений — 54 человека и 30 организаций, которые ответственны за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности Украины.

Впоследствии сообщалось, что Трамп допустил новые санкции против РФ в случае отказа от переговоров. Трамп назвал вполне возможным введение дополнительных санкций против Москвы, добавив, что Владимир Зеленский хотел бы окончания войны.