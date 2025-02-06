"Виділяє чималі кошти": Угорщина звинуватила Україну у фінансуванні кампанії проти Орбана

Угорська влада стверджує, що Україна вже збирає інформацію та фабрикує фейкові новини про Орбана, залучаючи до цього угорських журналістів.

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Україна нібито фінансує кампанію з дискредитації прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, метою якої є підрив його міжнародного іміджу. Про це заявив голова правлячої фракції партії "Фідес" Мате Кочиш.

"На сьогоднішньому засіданні Комітету з питань національної безпеки ми були поінформовані спецслужбами про те, що, згідно з отриманою ними інформацією, українська держава розгортає наклепницьку кампанію проти прем'єр-міністра Угорщини, заявленою метою якої є підрив міжнародного іміджу прем'єр-міністра та послаблення спроможності Угорщини захищати свої інтереси", — написав Кочиш.

За його словами, Україна за допомогою угорських та іноземних журналістів розповсюджує статті та матеріали з неправдивим змістом, які здатні негативно вплинути на міжнародну громадську думку.

"Українці виділили чималі кошти на таке поширення", — зазначив Кочиш.

Політик підкреслив, що українці вже нібито почали роботу зі збору інформації та фабрикації фейкових новин та залучили до цього деяких представників угорської преси.

"Частина преси, яка претендує на незалежність, зараз готова продати країну за українські гроші", — наголосив Кочиш.

Пост Кочиша Фото: Скриншот

Нагадаємо, 3 лютого Віктор Орбан пригрозив знищенням України та закликав до припинення вогню.

17 січня прем'єр-міністр Угорщини зробив скандальну заяву про те, що Україна "економічно неіснуюча країна".