"Выделяет немалые средства": Венгрия обвинила Украину в финансировании кампании против Орбана

Венгерские власти утверждают, что Украина уже собирает информацию и фабрикует фейковые новости об Орбане, привлекая к этому венгерских журналистов.

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Украина якобы финансирует кампанию по дискредитации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, целью которой является подрыв его международного имиджа. Об этом заявил председатель правящей фракции партии "Фидес" Мате Кочиш.

"На сегодняшнем заседании Комитета по вопросам национальной безопасности мы были проинформированы спецслужбами о том, что, согласно полученной ими информации, украинское государство разворачивает клеветническую кампанию против премьер-министра Венгрии, заявленной целью которой является подрыв международного имиджа премьер-министра и ослабление способности Венгрии защищать свои интересы", — написал Кочиш.

По его словам, Украина с помощью венгерских и иностранных журналистов распространяет статьи и материалы с ложным содержанием, которые способны негативно повлиять на международное общественное мнение.

"Украинцы выделили немалые средства на такое распространение", — отметил Кочиш.

Политик подчеркнул, что украинцы уже якобы начали работу по сбору информации и фабрикации фейковых новостей и привлекли к этому некоторых представителей венгерской прессы.

"Часть прессы, которая претендует на независимость, сейчас готова продать страну за украинские деньги", — подчеркнул Кочиш.

Пост Кочиша Фото: Скриншот

Напомним, 3 февраля Виктор Орбан пригрозил уничтожением Украины и призвал к прекращению огня.

17 января премьер-министр Венгрии сделал скандальное заявление о том, что Украина "экономически несуществующая страна".