Как Афганистан: Орбан пригрозил уничтожением Украины и призвал к прекращению огня, детали

Не известно, согласится ли президент РФ Владимир Путин не поглощать Украину в случае заморозки войны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Несмотря на эту неясность, политик призывает к прекращению огня.

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Украине и Европейскому Союзу для завершения войны РФ следует задействовать дипломатию, поскольку россиян победить возможно только при участии западных армий. Запад не планирует таких решений, поэтому все, что остается — это прекращение огня на существующей линии фронта и мирные переговоры. О том, почему Украина похожа на Афганистан и о роли президента США Дональда Трампа в завершении войны, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал изданию NZZ.

Во время разговора с журналистами Орбан не согласился назвать Россию страной агрессором. После этого озвучил мнение о том, что ЕС неправильно действовала в первые дни российского вторжения. Согласно его идее, тогда существовало простое решение — это "изоляция конфликта, принуждение к прекращению огня и начало переговоров". Причина, почему и теперь так следует действовать: невозможность победить россиян без "тотальной войны", в которой примут участие западные армии. Сегодня Орбан предлагает немедленно прекращать огонь и сесть за стол переговоров.

"Надо было немедленно изолировать конфликт, заставить прекратить огонь и начать переговоры. С самого начала было понятно, что украинская победа невозможна, если мы не начнем тотальную войну. Сегодня мы можем помочь Украине только прекращением огня и миром", — привели журналисты слова Орбана.

Политик также отверг идеи европейцев не вести переговоров и раскритиковал мнение, что украинцы не победили, потому что не получили достаточно оружия Запада. Если переговоров не будет, то Украина превратится в "Афганистан ЕС", сказал он.

"Иначе [война] будет продолжаться до уничтожения, и Украина станет Афганистаном Европейского Союза", — уточнил Орбан свою позицию.

Венгр ответил на вопрос, остановится ли при "заморозке" войны президент РФ Владимир Путин, который отказывает украинцам в праве на существование. Орбан объяснил, что не знает, что у того делается в голове. Единственное, о чем премьер Венгрии предлагает думать — это о дипломатии и мирных переговорах.

"Запад может выиграть эту войну, только если пришлет своих солдат в Украину. И мы это исключили. Вот почему нам сейчас нужен Трамп", — заявил глава Венгрии.

Виктор Орбан — какова позиция по завершению войны

Фокус ранее писал об отношении Виктора Орбана к российско-украинской войне и возможности мира. Например, летом 2024 года он посетил Киев и призвал президента Владимира Зеленского согласиться на мирные переговоры. После этого венгр полетел в Москву и сказал о том же, не упомянув роль Путина в Этом процессе. Зимой 2024 года Орбан сообщил, будто бы Украина сорвала переговоры по обмену пленными и заявил, что это якобы свидетельствует о недоговороспособности украинцев.

Напоминаем, 17 января премьер-министр Венгрии сделал скандальное заявление о том, что Украина "экономически несуществующая страна".