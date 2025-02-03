Як Афганістан: Орбан пригрозив знищенням України та закликав до припинення вогню, деталі

Не відомо, чи погодиться президент РФ Володимир Путін не поглинати Україну у випадку замороження війни, заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Не дивлячись на цю неясність, політик закликає до припинення вогню.

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Україні та Європейському Союзу для завершення війни РФ слід задіяти дипломатію, оскільки росіян перемогти можливо лише за участі західних армій. Захід не планує таких рішень, тому все, що лишається — це припинення вогню на існуючій лінії фронту та мирні перемовини. Про те, чому Україна схожа на Афганістан та про роль президент США Дональда Трампа у завершенні війни, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розповів виданню NZZ.

Під час розмови з журналістами Орбан не погодився назвати Росію країною агресором. Після цього озвучив думку про те, що ЄС не правильно діяла у перші дні російського вторгнення. Згідно з його ідеєю, тоді існувало просте рішення — це "ізоляція конфлікту, примус до припинення вогню і початок переговорів". Причина, чому і тепер так слід діяти: неможливість перемогти росіян без "тотальна війна", у якій візьмуть участь західні армії. Сьогодні Орбан пропонує негайно припиняти вогонь та сісти за стіл перемовин.

"Треба було негайно ізолювати конфлікт, змусити припинити вогонь і почати переговори. З самого початку було зрозуміло, що українська перемога неможлива, якщо ми не почнемо тотальну війну. Сьогодні ми можемо допомогти Україні лише припиненням вогню та миром", — навели журналісти слова Орбана.

Політик також відкинув ідеї європейців не вести переговорів та розкритикував думку, що українці не перемогли, бо не отримали достатньо зброї Заходу. Якщо перемовин не буде, то Україна перетвориться на "Афганістан ЄС", сказав він.

"Інакше [війна] продовжуватиметься до знищення, і Україна стане Афганістаном Європейського Союзу", — уточнив Орбан свою позицію.

Угорець відповів на питання, чи президент РФ Володимир Путін, який відмовляє українцям у праві на існування, зупиниться при "замороженні" війни. Орбан пояснив, що не знає, що у того робиться в голові. Єдине, про що прем'єр Угорщини пропонує думати — це про дипломатію та мирні переговори.

"Захід може виграти цю війну, лише якщо надішле своїх солдатів в Україну. І ми це виключили. Ось чому нам зараз потрібен Трамп", — заявив очільник Угорщини.

Віктор Орбан — яка позиція щодо завершення війни

Фокус раніше писав про ставлення Віктора Орбана до російсько-української війни та можливості миру. Наприклад, влітку 2024 року він відвідав Київ та закликав президента Володимира Зеленського погодитись на мирні переговори. Після цього угорець полетів у Москву та сказав про це ж саме, не згадавши про участь Путіна у цьому процесі. Взимку 2024 року Орбан повідомив, начебто Україна зірвала перемовини щодо обміну полоненими і заявив, що це начебто свідчить про недоговороздатність українців.

Нагадуємо, 17 січня прем'єр-міністр Угорщини зробив скандальну заяву про те, що Україна "економічно неіснуюча країна".