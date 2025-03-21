Европа может стать глобальной силой, а единство – решение оборонных проблем

Внешняя политика Дональда Трампа "расшевелила" европейских лидеров, которые все чаще заявляют об усилении безопасности Евросоюза. Даже если Соединенные Штаты выйдут из НАТО, с математической точки зрения Европе нечего бояться.

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Враждебность режима президента США Дональда Трампа наконец-то заставила Европу очнуться. Пока американские чиновники ставят под сомнение существование трансатлантического альянса, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц недавно убедил законодателей пересмотреть долговые ограничения страны, чтобы увеличить расходы на оборону. Председательница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала создать фонд в 800 миллиардов евро для обеспечения "жесткой силы" ЕС. А премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП к 2027 году, а к 2030 году довести их до 3%.

Фокус перевел статью польского журналиста Бартоша Веглярчика о будущем сферы европейской безопасности.

Все эти решения назрели давно. Как заявил в начале марта премьер-министр Польши Дональд Туск, абсурдно, что "500 миллионов европейцев просят 300 миллионов американцев защитить их от 140 миллионов русских". Туск имел в виду, что Европа обладает огромным оборонным потенциалом – гораздо большим, чем Россия, и даже большим, чем Соединенные Штаты, которые гарантируют безопасность Европы с конца Второй мировой войны.

Туск, разумеется, прав: в странах ЕС, а также в Великобритании и Норвегии проживает более 500 миллионов человек. А если добавить Турцию, Украину и Канаду, то цифра приблизится к 700 миллионам. В этих странах около трех миллионов действующих военнослужащих и еще 1-1,5 миллиона резервистов. Таким образом, с математической точки зрения Европе нечего бояться, даже если Трамп выведет США из НАТО или обусловит ответ США на агрессию против союзника, скажем, отменой союзником тарифов на импорт из США.

Премьер-министр Польши Дональд Туск Фото: PAP

Вряд ли это надуманные сценарии. Польше стоит серьезно отнестись к грубым высказываниям Илона Маска в адрес нашего министра иностранных дел. Мы также не можем позволить себе игнорировать угрозы нового посла США об "ответных мерах", если наше правительство введет налог на Google и Apple. Не стоит забывать и о том, что другие страны с подобным налогом, но не имеющие общей границы с Россией, Беларусью и Украиной, не сталкивались с подобными угрозами со стороны США.

Сегодня никто не может гарантировать, что Трамп будет соблюдать статью 5 Североатлантического договора, согласно которой нападение на одного члена НАТО является нападением на всех. Стоит ли рассчитывать, что лидера страны ЕС или НАТО, подвергшейся нападению со стороны России, не подвергнут публичной травле и издевательствам Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс в Овальном кабинете, как это случилось с Владимиром Зеленским?

Дональд Трамп и Владимир Зеленский в Овальном кабинете Фото: FOX News

К счастью, европейские политики признают необходимость решительных действий. Идея президента Франции Эммануэля Макрона о расширении ядерного зонтика Франции на все европейские страны НАТО является хорошей отправной точкой, как и дискуссии о развитии европейской оружейной промышленности, которая сегодня практически отсутствует во многих странах ЕС. Например, оружие и боеприпасы, которые ежегодно производит Португалия, стоят столько же, сколько 6 или 7 танков Abrams.

Проблема заключается в отсутствии подлинной унификации европейского рынка. Представьте себе, что я частный предприниматель без наемных сотрудников в Польше. Чтобы работать в другой стране ЕС, мне придется пройти столько формальных процедур – регистрация, открытие банковского счета, изучение местных регуляций (трудового кодекса, правил безопасности на рабочем месте, охраны окружающей среды, защиты персональных данных и т. д.), – что экономически бессмысленно даже начинать пытаться это сделать. На практике небольшая компания из одной страны ЕС попросту не сможет работать в другой стране.

Сам ЕС признает это, поэтому он создал специальный корпоративный статус, официально называемый "европейской компанией". Такая компания может работать по единому своду правил на всей территории ЕС, но при этом она должна быть крупной, с уставным капиталом не менее 120 тысяч евро. Гиганты могут работать от Мадейры до Братиславы, но для большинства фирм единый рынок все еще остается недостижимой мечтой.

Истребитель F-35 и танк Abrams производятся множеством компаний и субподрядчиков в разных штатах США. В Европе, напротив, политики отдельных стран защищают целые отрасли, потому что их переизбрание зависит от национальной экономики, а не от экономики всего ЕС. Вот почему Польша покупает танки у Южной Кореи, хотя Германия, Британия, Франция и сама Польша также производят танки.

Второстепенность интересов Европы по сравнению с национальными интересами ее стран-членов хорошо видна сегодня в атомной промышленности. Правительство Польши хочет построить в стране атомную электростанцию по американскому проекту, Венгрия – по российскому, а немцы вообще не желают видеть у себя атомную энергетику. Однако на бумаге ЕС является лидером в этой области – он занимает второе место в мире по производству атомной электроэнергии после США, а Китай значительно отстает.

Европа может стать глобальной силой. Но пока правительства стран ЕС подотчетны только избирателям своих стран, этого не произойдет. Вместо этого Европа будет продолжать обсуждать необходимость совместного производства боеприпасов или исследовательских проектов, а искусственный интеллект по-прежнему будут разрабатывать отдельные центры во Франции, Великобритании, Польши или Германии.

Мы можем сколько угодно тешить себя тем, что у европейских стран несколько миллионов солдат, а их совокупный бюджет на научные исследования превышает китайский. Но пока что все это выглядит как бумажный тигр.

Об авторе

Бартош Веглярчик – главный редактор крупнейшего польского новостного сайта Onet, а также корреспондент по вопросам России и начальник офиса по США ежедневной газеты Gazeta Wyborcza. Данная статья подготовлена в партнерстве с Project Syndicate © 2025.