До Києва приїхав очільник МЗС Норвегії: з ким зустрінеться та про що говоритиме

До України завітали міністр закордонних справ та міністерка праці та інтеграції. Планується зустріч з українськими колегами та оцінка результатів норвезької підтримки.

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До Києва з візитом прибув міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде. Окрім того, до столиці України завітала міністерка праці та інтеграції Норвегії Тоньє Бренна. Про це 26 березня повідомила пресслужба уряду Норвегії.

Еспен Барт Ейде висловив непохитну підтримку і запевнив у продовженні довгострокового партнерства з Україною.

"Важливо, що ми демонструємо свою підтримку Україні, подорожуючи сюди та відвідуючи український уряд, громадянське суспільство та міжнародні організації, які виконують життєво важливу роботу", – сказав міністр закордонних справ.

Міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде додав, що йому приємно подорожувати разом з міністром праці та інклюзії, підкресливши, що підтримка Норвегії України є всеосяжною та охоплює всі сфери норвезької політики.

Ейде та Бренна планують зустрітися з українськими колегами та ознайомитися з результатами норвезької підтримки. За інформацією уряду, 6 березня Норвегія збільшила свою допомогу Україні на 50 мільярдів крон, що загалом досягне 217 мільйонів крон до 2030 року.

"На зустрічах з українською владою ми можемо пообіцяти довгострокову прихильність зусиллям Норвегії. Це помічають українці", – відзначила міністерка праці й інтеграції Норвегії

Міністерка праці та інтеграції Норвегії зазначила, що хоча зараз багато уваги приділяється бойовим діям, важливо також забезпечити функціонування суспільства. За її словами, наявність електрики, роботи, діючого державного апарату та активного громадянського суспільства є важливою частиною опору.

Варто нагадати, що 21 березня видання Politico повідомило, що ЄС знайшов спосіб обійти блокування Угорщиною рішень щодо України. Угорщина обрала свій власний шлях, тому Європейський Союз більше не враховуватиме позицію однієї з країн-членів.

Також Фокус писав про те, що за інформацією ЗМІ, президент Франції Еммануель Макрон запросив українського колегу Володимира Зеленського до Єлисейського палацу. Країни, що приєдналися до "коаліції охочих", розглядають питання гарантій безпеки для захисту України від можливих нових нападів РФ.