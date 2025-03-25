Макрон запросив Зеленського у Єлисейський палац: про що говоритимуть політики, — Le Monde

Країни, які долучились до "коаліції охочих", думають над гарантіями безпеки, які захистять Україну від нових нападів РФ, написали журналісти. Це стане однією з тем саміту, про який радитимуться Париж та Київ.

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Президент Франції Емманюель Макрон зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у середу 26 березня. Глави держав обговорять дії "коаліції охочих" та можливість надсилання військового контингенту, якщо буде перемир'я з РФ або укладуть мирну угоду. Подію анонсувало видання Le Monde.

Видання повідомило інформацію, отриману з Єлисейського палацу. Згідно з пресрелізом уряду Франції, увечері 26 березня Макрон прийме Зеленського. Під час зустрічі український президент ще раз почує, що Париж і далі планує підтримувати українців. Метою спілкування є підготовка до саміту "коаліції охочих", який відбудеться у четвер 27 березня. Глави держав поспілкуються з пресою, а потім, згідно з планом, відбудеться нарада та робоча вечеря, розповіли журналісти.

"[Макрон] повторить президенту Зеленському, що Франція зробить продовження та посилення військової та фінансової підтримки України своїм абсолютним пріоритетом", — навело Le Monde заяву Єлисейського палацу.

У статті наводяться три теми, які, ймовірно, підійматимуться на саміті:

надання короткострокової допомоги Україні;

заходи для посилення української армії, щоб РФ не могла напасти у майбутньому;

гарантії безпеки, які можуть надати європейські армії. Про які саме гарантії ідеться, Le Monde не уточнило.

Згідно з даними Agence France-Presse, у саміті візьмуть участь близько 20 країн — членів Європейського Союзу та/або НАТО. Серед них — Велика Британія, Канада, Норвегія, Туреччина.

Військовий контингент — деталі

Зазначимо, агентство Bloomberg писало про плани країн-учасників "коаліції охочих" щодо розміщення військового контингенту в Україні. Журналісти пояснили, що до коаліції приєдналось близько 30 країн. Партнери планують діяти у трьох напрямках — на суші, на морі та у повітрі. На суші військовий контингент розміщуватиметься у чотирьох ключових містах — в Києві, Дніпрі, Одесі, Херсоні. Завдання цих підрозділів — охорона критичної інфраструктури. У повітрі патрулюватимуть військові літаки, які підійматимуться з баз у Польщі та Румунії. Тим часом у Чорному морі з'явиться флот, який займатиметься розмінуванням, написало агентство, ґрунтуючись на публічних заявах та на основі спілкування з анонімними джерелами.

Військовий контингент - план дії "коаліції охочих" Фото: Bloomberg

Нагадуємо, в Ер-Ріяді в Саудівській Аравії тривають перемовини США з делегаціями РФ та України щодо можливості тимчасового припинення вогню. Єдині оприлюднені результати — про потенційну угоду щодо паузи у Чорному морі. Тим часом джерела медіа в урядах Болгарії та Румунії пояснили, чому ці дві країни турбуються через домовленості з РФ.