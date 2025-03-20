Наземні війська, авіація та флот: що робитимуть миротворчі сили в Україні, — Bloomberg

Повний план розгортання миротворчої місії в Україні повинен бути готовий на момент, коли РФ підпише мирну угоду, розповіли журналісти. Союзники домовляються, де заправлятимуть літаки, та чим займатимуться кораблі.

Related video

Франція та Велика Британія складають детальний план розміщення миротворців в Україні, хоч Російська Федерація поки відмовляється навіть від режиму припинення вогню. Політики пропонують підсилити наземний контингент авіацією та флотом. Про деталі плану європейців розповіло агентство Bloomberg.

Агентство повідомило про підсумки другої зустрічі військових керівників країн, які вирішили підтримати Україну. Зустріч відбулась у Лондоні, нагадали журналісти. Серед іншого, з'явилась нова заява прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Політик пояснив, що не ясно, коли з'явиться мирна угода між РФ та Україною й коли завершиться війна. Але до цього моменту слід готуватись: коли це станеться, все має бути готово, наголосив британський прем'єр.

"Якщо угода буде, дуже важливо, щоб ми могли діяти негайно", — заявив Стармер.

Миротворці в Україні — деталі

Bloomberg навело основні деталі плану розміщення миротворців в Україні.

До ідеї приєднались 30 країн, більшість — з Європи, але є також Канада, Австралія, Нова Зеландія, Японія. Союзники нададуть літаки, кораблі, розвідувальні дані, сухопутні сили. Серед інших, виникло питання про місце дислокації літаків Typhoon, задіяних у спецоперації. Зокрема, планують домовитись, де їх заправлятимуть та де обслуговуватимуть, ідеться у статті. Європейці хочуть отримати запевнення США, що американці не залишать відкритим східний фланг НАТО, якщо військові поїдуть в Україну. Велика Британія переконує, що здатна сама керувати флотом та ракетами морського базування, хоч і залежить від Білого дому у питанні обслуговування.

У статті агентства є карта розгортання європейських миротворців, які будуть діяти в рамках "коаліції охочих". На карті позначено, що для захисту України залучать сили на суші, у повітрі та в морі. У повітрі працюватиме авіація, яке злітатиме з військових баз Польщі та Румунії. Флот займатиметься розмінуванням у Чорному морі. Наземні війська, які нададуть Британія та Франція, ймовірно, стоятимуть в Києві, Дніпрі, Одесі, Херсоні. Завдання наземних підрозділів — захист енергетики, важливих інфраструктурних об'єктів, портів тощо.

Миротворці в Україні - план розміщення контингенту Фото: Bloomberg

Зазначимо, Україна та РФ поки що не узгодили питання 30-денного повного припинення вогню, яке запропонував президент США Дональд Трамп. Очільник Кремля Володимир Путін заявив, що в цілому згоден на припинення ударів по енергетиці. При цьому Кремль ще раз озвучив умову для перемир'я: щоб Україні протягом 30 днів не відправляли зброю та щоб не відбулась мобілізація. Президент України також підтвердив, що можлива пауза в атаках на російські енергетичні об'єкти, але наголосив, що ніхто не може вказувати українцям, що їм робити зі зброєю та армією.

Нагадуємо, 19 березня видання Newsweek показало карту ударів дронів Сил оборони по НПЗ РФ та пояснило, яка сторона отримує більшу вигоду від припинення вогню. Тим часом 20 березня радник Путіна озвучив склад делегації, яка говоритиме з американцями про умови перемир'я і до складу якої не увійшло жодного топпосадовця з повноваженнями.